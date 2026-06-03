Экостандарт по-российски: ДОМ.РФ и Роскачество запускают систему сертификации «зеленого» жилья

Подписание соглашения ДОМ.РФ и Роскачества на ПМЭФ-2026. Фото: ДОМ.РФ.

На Петербургском международном экономическом форуме ДОМ.РФ и Роскачество заключили соглашение о совместной работе в рамках добровольной сертификации «зеленого» жилья. Роскачество выступит органом по сертификации объектов на соответствие критериям стандарта, разработанного ДОМ.РФ. Этот нормативный документ был зарегистрирован Росстандартом еще в январе 2026 года. Договор подписали директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая и замглавы Роскачества Юлия Михалева.

«Запуск системы добровольной сертификации — важнейший этап в развитии энергоэффективного строительства, - отметила Марина Слуцкая. - Разработав национальные и межгосударственные стандарты, мы создали “систему координат” для объективного подтверждения соответствия объектов этим требованиям. Привлечение Роскачества гарантирует рынку главное — уверенность в честной и прозрачной оценке по единым правилам от надежного контрагента».

Она добавила, что теперь застройщики смогут получить объективную оценку своих проектов по «зеленым» критериям, что повысит доверие покупателей, профессионального сообщества и государства.

Компания уже четыре года выступает главным методологом в сфере «зеленого» строительства, разрабатывая национальные и межгосударственные стандарты. Регистрация системы добровольной сертификации и запуск процедуры завершают формирование полноценного механизма для создания рынка качественной недвижимости. Теперь, когда заключены ключевые партнерства и привлечены отраслевые эксперты, девелоперы могут напрямую обращаться в Роскачество, чтобы пройти оценку и получить «зеленый» сертификат для своих объектов.

«Сертификат становится для рынка понятным ориентиром, который объединяет интересы тех, кто стремится к осознанному образу жизни и выбирает жилье с заботой о себе и окружающей среде, и тех, кто такое жилье создает. В конечном счете такая система работает на повышение общего уровня доверия к жилищному строительству и на долгосрочное устойчивое развитие отрасли», — отметила Юлия Михалева.

Пройти процедуру могут как проектируемые и строящиеся объекты, так и уже введенные в эксплуатацию многоквартирные дома, а также индивидуальное жилищное строительство. Оценка включает подачу заявки, анализ документации и непосредственную проверку.