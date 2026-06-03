В Парке «Патриот» развернулась настоящая битва юных героев – стартовала Международная молодежная военно-спортивная игра «Наследники Победы». Фото: Роман Бортник

В Парке «Патриот» развернулась настоящая битва юных героев – стартовала Международная молодежная военно-спортивная игра «Наследники Победы». В этом году к этому грандиозному событию присоединились новые участники: престижные суворовские и кадетские училища Минобороны России, команды государств – соседей по СНГ, воспитанники всероссийского юнармейского движения, а также учащиеся из различных силовых ведомств Российской Федерации.

Торжественная церемония открытия, словно перенесла молодых людей в героическое прошлое нашего народа. Она началась у макета Рейхстага, который увенчан красным Знаменем Победы.

В парке «Патриот» стартовала военно-спортивная игра «Наследники Победы»

Соревновательную программу, разделили на два захватывающих этапа – международный и российский. 32 команды, представляющие Россию, Абхазию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, на протяжении десяти покажут судьям свои лучшие качества в командных зачетах.

Соревновательную программу, разделили на два захватывающих этапа – международный и российский. Фото: Роман Бортник

С приветственным словом от министра обороны Андрея Белоусова к участникам обратился первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Гусев. Он отметил, что игра – мощный мост, укрепляющий соседские связи между молодежью братских стран.

Генерал-лейтенант подчеркнул глубокий смысл звучащего названия. Оно, как многие заметили сродни эстафете поколений в борьбе за мир.

Начальник Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин, обращаясь к юным бойцам, заявил, что состязания вышли на качественно новый, высокотехнологичный уровень, закаляя характер и проверяя силу командного духа. Он пожелал участникам состязаний бескомпромиссной борьбы и достойных побед.

Честь стать главным судьей выпала известной двукратной Олимпийской чемпионке Светлане Хоркиной.

Вдохновляющим моментом стало выступление легендарного ансамбля им. А.В. Александрова, а праздничное небо украшали пролетающие вертолеты с развевающимися флагами.

Программа игры обещает быть интересной: от сборки беспилотников до военно-морских сражений, от виртуозного пилотирования FPV-дронов до захватывающей фиджитал-игры «Калибр» и напряженных интеллектуальных баталий.

Грандиозным финалом станет военно-полевая тактическая игра «Дорога победителей» на полигоне «Алабино» и просторах Парка «Патриот».

Здесь участники продемонстрируют не только cвои отточенные навыки тактической, физической и огневой подготовки, но и свое мастерство в инженерном деле, командную сыгранность и умение оказывать первую помощь.

Ежегодно эта масштабная игра проводится Министерством обороны Российской Федерации в тесном тандеме с движением «ЮНАРМИЯ».