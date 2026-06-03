«Комсомолка» опубликовала спецвыпуск «Время новых вызовов» к ПМЭФ-2026

«Комсомолка» опубликовала спецвыпуск «Время новых дел», посвященный ПМЭФ-2026 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомольская правда» опубликовала специальный выпуск журнала «Время новых вызовов», посвященный Петербургскому экономическому форуму (ПМЭФ) 2026 года, который уже стартовал в северной столице России и продлится до 6 июня.

Журнал затрагивает актуальные темы в международной повестке, российской политике, внутренних делах страны, развитии экономики и многом другом. Так, начинается он со статей о разрушении старого миропорядка и о перспективах российской экономики. Отдельный раздел посвящен событиям на Ближнем Востоке, и как война США и Израиля с Ираном влияет на мировые рынки.

Есть и более житейские темы - заработные платы россиян, производительность труда, отечественный автопром, применение искусственного интеллекта. «Время новых дел» рассматривает и будущее - какие профессии стоит выбирать уже сегодня, какие меры поддержки семей появятся в России и так далее.

Традиционно, журнал освещает и другие важные сферы жизни. Есть большой раздел о здоровье, о путешествиях по России и, конечно, о культуре Санкт-Петербурга. Учитывая количество зарубежных гостей на ПМЭФ - приехавшим в город участникам наверняка захочется узнать, куда сходить, что посмотреть и попробовать.

Смотрите спецвыпуск «Время новых вызовов» (pdf)