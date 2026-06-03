Собственный дом — как фундамент для демографического роста

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ.

На Петербургском международном экономическом форуме обсудили перспективы малоэтажного строительства в России. В рамках сессии «Малоэтажная Россия: новая география семейной жизни» директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов отметил: чтобы экономика массовых проектов в сфере ИЖС позволяла обеспечивать их качественной инфраструктурой, в состав таких проектов необходимо включать и малоэтажные, и блокированные дома. Ключевая задача сегодня — преодолеть хаотичную застройку и перейти к комплексному развитию территорий (КРТ) с полноценной инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Как напомнил эксперт, ещё в 2018 году компания вместе с Минстроем России разработала Стандарт комплексного развития территорий. В нём предусмотрены три модели застройки в агломерациях: центральная, среднеэтажная и малоэтажная. Отдельно индивидуальное жильё в стандарте не выделено. Чтобы обеспечить городское качество жизни в малоэтажном сегменте, нужен микс из индивидуальных, блокированных и малоэтажных домов — только так можно распределить затраты на строительство школ, детских садов, дорог и инженерной инфраструктуры между разными типами застройки.

Применение Стандарта КРТ создаёт основу для того, чтобы собственный дом на своей земле стал новой национальной идеей и опорой для демографического роста. Малоэтажная модель КРТ предполагает плотность не более 8 тыс. кв. м на гектар, при этом доля общественно-деловой инфраструктуры должна стремиться к 20%.

Антон Финогенов подчеркнул: две трети российских семей выбирают малоэтажные форматы не как временное решение, а как базу для долгосрочного благополучия: «Малоэтажная Россия сегодня — это не просто цифры ввода квадратных метров, а география новой семейной жизни». По его словам, семьи с детьми всё чаще хотят собственный дом в зоне транспортной доступности агломераций, и благодаря модернизации транспортных коридоров эти границы расширились до 50–100 километров.

Среди дополнительных драйверов развития сегмента — формирование цивилизованного рынка подряда (стимулирование спроса через ипотечные программы ДОМ.РФ в связке с прозрачными профессиональными застройщиками) и технологическое масштабирование: наращивание производства современных модульных домов и домокомплектов высокой заводской готовности, что ускоряет стройку и снижает её стоимость.