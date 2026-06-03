На ПМЭФ обсудят развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня на XXIX ПМЭФ в «Росконгресс Urban Hub» Единый институт пространственного планирования проведёт дискуссию «Эволюция градостроительства воссоединённых регионов: от генеральных планов к городам будущего». Об этом стало известно изданию KP.RU от организаторов мероприятия.

Отмечается, что главной темой будет развитие новых регионов. А участниками станут руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, замминистра строительства РФ Никита Стасишин, министр Правительства Москвы Владислав Овчинский и представители бизнеса.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для ускоренного развития экономики будет применяться кластерный подход. Совместно с Единым институтом разрабатывается стратегия, включающая пять кластеров: производство строительных материалов, углехимическая промышленность, овощеводство, виноделие и переработка яблок и орехов. Эти кластеры создадут тысячи новых рабочих мест.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о росте инвестиционной активности и появлении крупных инвесторов. Например, агропромышленный холдинг "Агросфера" вложил значительные средства, создав тысячи рабочих мест. Задача республики, по мнению чиновника, выйти не только на российский, но и зарубежный рынки.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о проекте разработки Больше-Токмакского марганцевого месторождения. Проект закроет стратегическую потребность России в марганце, заявил Балицкий.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул туристический потенциал региона. Область омывается Черным и Азовским морями, здесь расположены песчаные пляжи и термальные источники Арабатской Стрелки. В регионе есть все для комфортного отдыха, теперь главное его популяризировать.

Модератором сессии станет директор Единого института Дина Саттарова. Она сообщила, что для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей создано 49 генеральных планов, 127 проектов планировки территорий и мастер-планы агломераций. Также разрабатываются около 100 градостроительных документов в этом году.

Ранее KP.RU рассказал, что ПМЭФ станет стартовой площадкой для многих бизнесов. Это отличная возможность найти инвесторов и заключить контракты. Тем более, что гостями форума будут не только предприниматели и бизнесмены из России, но также присутствуют зарубежные делегации. В том числе есть представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Танзании и США, а также многих других стран.