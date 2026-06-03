В рамках ПМЭФ-2026 прошел турнир по выездке

Фото: Любовь Холопова

Гнедой конь по кличке Глэдстоун выходит на манеж, и через секунду над КСК «Вента Арена» взрываются гитарные риффы. Это не рок-концерт, хотя трибуны невольно начинают притоптывать. Это Кубок ПМЭФ по выездке, и музыка Queen здесь – часть спортивной программы.

3 июня, в рамках Петербургского экономического форума прошел турнир, который почти десять лет доказывает, что деловая программа – это еще не весь ПМЭФ. Пока в «Экспофоруме» обсуждают контракты, в часе езды от города, в деревне Хирвости, лошади исполняют пиаффе и пассаж.

Танец, которому учатся годами

Если вы никогда не видели выездку – представьте балет. Только танцор весит полтонны, а движения ему задает всадник, сидящий сверху. Никаких барьеров, никакой скорости ради скорости. Здесь ценят плавность линий, ритм и полное взаимопонимание человека и животного.

Пассаж – это когда лошадь идет рысью, но как будто в замедленной съемке, высоко поднимая ноги. Пиаффе – рысь на месте, почти как чечетка. А еще есть смена ног в темпе на галопе: конь на полном ходу меняет ведущую ногу, и если вы моргнете – пропустите момент.

Все это спортсмены оттачивают годами. Недели уходят на один элемент, месяцы – на связки, годы – на то, чтобы лошадь начала двигаться не просто правильно, а красиво.

Классика? Нет, Queen

Победительницей КЮРа Большого приза – так называется произвольная программа под музыку – стала Елизавета Писарева. Она выехала на манеж под Sweet Dreams и гитарные риффы Queen, и это был осознанный выбор, а не попытка удивить.

– Я не люблю ехать под классику, – пожимает плечами Лиза. – Классику я саму по себе люблю, но моему коню она не подходит по ходу. А Queen – весело, энергично. У нас езды всегда энергичные, это нужно подчеркивать.

Ее партнер – гнедой Глэдстоун. Пара работает вместе с 2017 года. В конном мире это почти семья: лошадь знает привычки всадника, всадник чувствует настроение лошади по движению ушей, по шагу, по дыханию.

– Он у меня больше половины собственной жизни, – смеется Лиза. – Нет у него шанса избавиться.

На вопрос о планах отвечает без паузы: «Только на Олимпийские игры». Схема Большого приза, которую она исполнила, – как раз олимпийская. Та самая, где оценивают не только чистоту элементов, но и артистизм. И с артистизмом у пары проблем не было: зрители на трибунах действительно пританцовывали.

Фото: Любовь Холопова

Почти десять лет в седле

Сам турнир появился в расписании ПМЭФ в 2016 году. Сначала был только конкур – прыжки через барьеры, азарт, скорость. В этом году организаторы впервые решили сменить дисциплину на выездку.

– Мы решили, что будет красиво, будет интересно, будет что-то новое, – говорит Ирина Жильцова из Фонда Росконгресс, которая курирует конные турниры форума.

И не прогадали. Одно дело – смотреть, как лошадь берет высоту. Другое – видеть, как она танцует. На песке «Вента Арены» всадники рисовали схемы, лошади плыли в пассаже, замирали в пиаффе, и все это – под музыку, которую каждый выбирал сам.

За десять лет формат турнира менялся не раз, и останавливаться организаторы не планируют. Но есть вещь, которая остается неизменной: пока в павильонах подписывают соглашения, под Всеволожском пахнет разогретым песком, а по манежу идут лошади. И это, пожалуй, самый красивый контраст всего ПМЭФ.