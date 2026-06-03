Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет на ВДНХ

10 по 14 июня 2026 года в Москве на ВДНХ состоится VI Международный туристический форум «Путешествуй!» – объединяющий деловую программу, масштабную туристическую выставку и яркий фестиваль для широкой аудитории. Все составляющие призваны продемонстрировать туризм как часть современной культуры, экономики и образа жизни. Главная тема Форума «Разные культуры – общие ценности: путешествия, объединяющие людей». Форум проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Торжественное открытие Форума и фестивальной площадки состоится 10 июня в 10:00 на площади Промышленности. После приветственного слова официальной делегации, зрителей ожидает яркое массовое шествие с участием регионов и коммерческих компаний.

Яркий туристический фестиваль на протяжении 5 дней включит в себя более 900 развлечений и будет поделен на несколько тематических зон. На Главной сцене Форума пройдут концерты со звездами российской эстрады, шоу–программы и выступления творческих коллективов регионов России и зарубежных стран. 11 июня на Главной сцене состоится открытие «Фестиваля воздушных змеев», который продолжится до 13 июня. В Большом лектории состоятся встречи с блогерами и представителями туристической индустрии, посвященные маршрутам, трендам и культуре путешествий. В Ретрит-шатре гостей ждут медитации и чайные церемонии. По территории выставки на стендах регионов, стран и компаний будут организованы ремесленные мастер-классы и творческие выступления, а также дегустации аутентичных национальных деликатесов. Полноценные гастрономические мастер-классы пройдут в Доме Российской кухни. Свои мастер-классы проведут шеф-повара из городов Золотого кольца России – Владимирской, Костромской, Тульской и других областей, кухню народов России представят республики Марий Эл, Коми, Бурятия.

Спортивная зона будет организована в сотрудничестве с велогонкой «Золото Ладоги», Ассоциацией настольных спортивных игр, Ассоциацией гольфа России, Федерацией настольного тенниса России, Федерацией спортивного туризма России и Сап-точкой. 12 июня, в День России, состоится забег «Путешествуй!» на 5 и 10 километров. Каждый день с утра до вечера на площадке будут проходить мастер-классы для детей и взрослых. Специально к Форуму «Путешествуй!» летний кинотеатр Okko на ВДНХ подготовит кинопоказы тематических фильмов. Гостей кинотеатра ждут показы фильмов про Камчатку, плато Путорана, Калмыкию, а также встречи с творческими группами проектов, которые расскажут, как создаются уникальные фильмы о путешествиях. Все мероприятия бесплатные для гостей Форума.

Масштабная выставка объединит крупнейших игроков туристического рынка, более 74 регионов России и более 10 зарубежных стран, среди которых Китайская Народная Республика. Впервые на выставке будут представлены национальные стенды Никарагуа, Таиланда, Шри-Ланки и Беларуси. Свои стенды представят ведущие туристические агрегаторы и цифровые платформы России, включая «Яндекс Путешествия», «Авито Путешествия», Tutu.ru, WBtravel (FUN&SUN), Ozon Travel, портал туристических национальных маршрутов Путешествуем.РФ. Экспозиция Форума – это современная витрина туристической индустрии, где субъекты Российской Федерации и компании демонстрируют собственную идентичность, культурный код и туристические возможности через уникальные концепции стендов, интерактивные инсталляции, презентации маршрутов и специальные предложения для путешественников.

Деловая программа с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководителей крупнейших цифровых компаний, топ–менеджмента туристической индустрии, цифровых платформ, транспортных и гостиничных операторов, экспертов и международных партнеров. Форум выступает площадкой для обсуждения стратегических вопросов развития туризма, формирования отраслевых решений и выстраивания практического взаимодействия между государством и бизнесом. В рамках деловой программы пройдет серия подписаний соглашений о сотрудничестве. 10 июня запланирована торжественная церемония гашения почтового конверта, выпущенного специально к VI Международному туристическому форуму «Путешествуй!» совместно с Почтой России.

Больше идей для поездки собрано на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф. Он развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».