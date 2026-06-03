Герой спецоперации «Z» Алексей Потапов выполнил задачу без потерь

Старшина 2-й статьи Сергей Липовцев и ефрейтор Алексей Потапов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Атакуй с чем пришел! Коли, руби, гони, отрезывай, не упускай! «Ура!» – чудеса творит, братцы!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ БОЕВИКОВ

Старшина 2-й статьи Сергей Липовцев

«Старшина 2-й статьи Сергей Липовцев выполнял задачи по прикрытию российских штурмовиков вблизи линии боевого соприкосновения.

Несмотря на артиллерийские обстрелы противника, воздействие FPV дронов, рискуя жизнью, старшина 2-й статьи Липовцев проявил мужество и храбрость, и грамотно руководил расчётом. Четкими и слаженными действиями расчёта, огнём миномёта была уничтожена живая сила противника, более десятка боевиков.

Благодаря профессионализму и умелым действиям старшины 2-й статьи Сергея Липовцева, а также слаженной работе расчёта, удалось нанести ощутимый ущерб противнику, что создало благоприятные условия для продвижения наших войск».

ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ БЕЗ ПОТЕРЬ

Ефрейтор Алексей Потапов

«Ефрейтор Алексей Потапов выполнял задачи по занятию и удержанию вражеских позиций вблизи линии боевого соприкосновения.

Потапов в составе штурмовой группы получил задачу выдвинуться в указанный район, обнаружить замаскированную позицию противника, затем уничтожить её и закрепиться.

По пути следования на позицию группа вышла на боевиков ВСУ, направлявшихся в сторону российских позиций. Боевики открыли огонь по нашим бойцам из тяжелых орудий, благодаря навыкам ориентирования на местности Алексей оперативно перестроил маршрут обхода противника с фланга для последующего выхода в тыл. Группа выдвинулась по указанному маршруту, зайдя противнику в тыл, полностью уничтожив боевиков, и продолжила движение по ранее указанному маршруту.

Благодаря профессионализму и умению ефрейтора Алексея Потапова ориентироваться на местности, группе удалось уничтожить противника без потерь и выполнить поставленную задачу».