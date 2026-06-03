Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В среду, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме я встретил своего давнего давнего товарища и коллегу - журналиста - Александра Хинштейна. И - пригласил его в нашу передвижную студию Радио «КП». И вот - стенограмма (надеюсь, любопытная) нашего разговора…

…- Всем привет! Сегодня в студии радио «КП» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - лучший губернатор «Комсомольской правды» Александр Хинштейн. А с ним беседует журналист Кремлевского пула, политобозреватель Радио «КП» Александр Гамов. Саша, спасибо большое, что ты пришел к нам!

Александр Хинштейн на ПМЭФ-2026 поговорил с журналистом «КП» Александром Гамовым

- (улыбается) А я, Саш, не мог не прийти, потому что ты меня практически выкрал из другой студии и сюда привел.

- (смеюсь) А мы так работаем на форумах, это здесь - наш стиль ...

- Я понимаю. И спасибо за оценку «лучший губернатор» «Комсомольской правды».

- А почерк мой напоминает почерк Хинштейна. Ты разве не помнишь, как ты работал?

- Помню. Помню…

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ»

- Прежде всего - вопрос от наших радиослушательниц, читательниц: как ты себя чувствуешь?

- Гораздо лучше, чем в начале года, но, к сожалению, еще до конца не восстановился. (После автомобильной аварии. - А.Г.) Видишь, хожу с палкой… Требуется время… У меня все-таки достаточно серьезная была травма.

- Ты знал, что мы молимся за твое здоровье, за твои успехи? Ты чувствовал эти импульсы?

- Не знал, но интуитивно чувствовал. Спасибо большое.

«МОЙ ДЕД ВОЕВАЛ НА КУРСКОЙ ДУГЕ»

- Скажи, пожалуйста, Саша, для тебя же Курская земля - она практически родная. Однажды в интервью «Комсомольской правде» (мне, в частности), ты признался, что там твой дед воевал, правильно?

- Да, все верно.

- В Великую Отечественную Курскую область освобождал. Скажи, пожалуйста, когда тебя Владимир Владимирович назначал исполняющим обязанности, он знал об этой строке из своей биографии? Хотя - Путин все знает…

- Президент, конечно, знает все.

Я говорил Владимиру Владимировичу, но не в момент, когда возлагали на меня эти полномочия. А - тогда, когда он приезжал в наш регион. Это было в мае прошлого года.

Среди прочего, я ему как раз сказал о том, что вижу в этом определенную как бы закономерность. (Вообще-то на самом деле Хинштейн употребил слово - «промыслительность». Но я вставил в текст другое - чтобы всем было понятнее, что он имел ввиду. - А.Г.)

Да, Саша, мой дед воевал на Курской дуге, погиб при освобождении Харькова в день завершения Курской операции 23 августа 1943-го.

23 августа для Курской области – это одна из самых знаковых, самых важных дат. И, конечно, я и в мыслях не мог себе еще 3-4 года назад представить, что мне предстоит работать на той земле, за которую бился мой дед.

Кстати, родом он, я тоже в интервью тебе об этом раньше рассказывал, - из соседней Сумской области, из города Кролевец.

«ПОЧЕМУ КУРЯНЕ МЕНЯ ПРИНЯЛИ? МНЕ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ НЕСКРОМНО»

- Скажи, пожалуйста, вот, видимо, это - твои курские корни - и послужило тому, что тебя приняли куряне. Почему? Почему - Хинштейна? Потому что Путин назначил, или не только потому, что Путин назначил? Видимо, что-то еще…

- Я же тебе говорю - не мне судить.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи. Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

- А взять первые шаги исполняющего обязанности губернатора Хинштейна, когда ты попросил из федерального центра компенсации для тех граждан, кто потерял жилье. Год прошел со дня нашествия на Курскую область фашистов, и твои предшественники это не сделали. А почему Хинштейн с этого начал?

- Я стараюсь быть объективным. Было много сделано и до моего прихода, я не могу все перечеркнуть.

Просто далеко не все, что делалось властью, люди знали и должным образом их об этом информировали.

Что касается - приняли куряне, не приняли… Мне кажется, это вообще не очень скромно с моей стороны.

«А ПОВЕСТКА У НАС НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТРЕВОЖНАЯ»

- Если мне память не изменяет, процентов 80, да ща тебя на губернаторских выборах проголосовали?

- Без малого 87.

- Да, точно! Только за президента так.

- За президента голосуют гораздо больше, и слава Богу.

Но я понимал и осознаю по сей день, что это значительный кредит доверия, что это аванс, что люди хотят верить.

- Интересно сказано: хотят верить!

- И, конечно, очень важно их не обмануть в этих ожиданиях…

При том, что ситуация-то непростая. И при том, что я никогда не говорил о том, что мы молниеносно сумеем справиться со всеми проблемами.

Их в регионе, к сожалению, очень много, и сегодняшняя обстановка - а она непростая - ставит все новые и новые задачи.

Каждый день прилеты, каждый день, к сожалению, у нас люди либо получают ранения… Есть, увы, не единичные случаи, когда они погибают или умирают впоследствии от полученных ранений.

Каждый день страдает инфраструктура.

Конечно, в первую очередь сегодня все внимание наше - в эту сторону. Но я против того, чтобы повестка у нас была исключительно тревожная. И вижу, насколько для людей важно изменение среды.

1 июня мы открыли новое пространство, заброшенный парк, который назвали Парком молодежи.

Кстати, люди голосовали сами за название, потому что были предложены разные варианты.

И запустили фонтан - там же рядом находящийся, который тоже много лет не работал.

Мне очень радостно было увидеть, какое огромное количество людей пришло, какой для них это праздник. Потому что на месте заброшки появился парк с тихими зонами, и с активными зонами, и с зоной для скейтборда, и фонтаны. И люди подходят: мы помним, когда детьми были, в этом фонтане резвились.

И вот этот фонтан столько лет стоял. Причем деньги на его восстановление - не из бюджета потратили, нам здесь помогли наши друзья из правительства Москвы.

Знаешь, я вижу, насколько для людей эта мирная повестка важна… И - насколько людям все-таки важно жить здесь, сейчас, несмотря ни на какие вызовы и трудности.

И вновь в этом году у нас по ночам очереди за билетами на гастроли федеральных театров.

- Юрий Поляков говорил, что ты там устроил фестиваль.

- И фестиваль российских комедий мы провели. Но помимо этого у нас в этом году продолжаются большие гастроли, приезжают лучшие театры, самые прославленные.

В этом году у нас уже был и театр Моссовета, и театр Российской армии, и «Современник» приезжал с Мариной Нееловой в главной роли.

И ждем Табакерку нашу любимую уже осенью. Так вот, опять люди стояли в очереди за билетами, потому что для них это очень и очень важно.

«МЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ НА 43 МИЛЛИАРДА»

- А что Александра Хинштейна привело на форум?

- На форум привела работу.

- Что у тебя в портфеле?

- Сегодня мы подписали соглашений на общую сумму более 43 миллиардов рублей дополнительных инвестиций в наш регион.

- Саша, открой, пожалуйста, секрет - почему инвесторы с удовольствием подписывают с тобой и твоими коллегами соглашения и контракты? Потому что это Хинштейн и это - Курск?

- Это же большая работа. Соглашениям на форуме предшествует очень серьезный подготовительный процесс.

Но мне было приятно сегодня, когда мы подписывали соглашение, разговаривали с инвесторами, слышать о том, что в регионе создана достаточная атмосфера заинтересованности и прозрачности.

- А если подробнее…

- Я всем инвесторам, всем представителям нашего бизнеса, всем руководителям наших предприятий говорю: Курская область – это территория вне коррупции. Любая проблема, которая у вас возникает, это моя проблема, звоните мне напрямую.

- И что, дозваниваются?

- Да, конечно. Я всегда открытый, ты это знаешь.

- Но ты не всегда на мои звонки отвечаешь.

- Не всегда, потому что - занят.

- Через раз. А, ты сначала смотришь, что за просьба.

- Нет, как раз... Александр, если ты переедешь жить в Курск, я буду реагировать на все твои обращения, на все твои звонки и на все твои СМС. Потому что я буду чувствовать свою ответственность перед тобой.

- Я понял, Александр Евсеевич.

- Всем инвесторам, всему бизнесу я говорю о том, что в нашем регионе коррупции быть не может. Я - ваша личная крыша. Но крыша в хорошем смысле этого слова. Поэтому вкладывайтесь, инвестируйте в развитие региона, в людей, и государство вас во всем будет поддерживать и защищать.

* * *

- Саша, спасибо тебе огромное. Ты раньше знал и сейчас почувствовал, что «Комсомолка» с тобой, мы всегда тебя будем поддерживать.

- Спасибо большое.

- Береги, пожалуйста, себя и слушайся Сергея Вадимовича Степашина, который мне сказал: «После того, как Хинштейн попал в автомобильную аварию, я дал ему совет, чтобы он ездил в сопровождении гаишной машины».

- Стараюсь не пользоваться сопровождением, потому что... Мне кажется, что и это - тоже нескромно как-то.

- Пожалуйста, пользуйся.

- Понял. Если что, я буду говорить всем, что это меня Гамов убеждает ездить с сопровождением ГАИ.

- Только с сопровождением!