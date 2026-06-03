Набожная Виктория Макарская прервала молчание о муже Антоне Макарском: "Жалко его!"

Макарские вместе 25 лет Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Виктория Макарская честно рассказала о семейной жизни с Антоном Макарским. Актера много лет называют домашним тираном. Даже ходили слухи о том, что артист поколачивает жену. На днях Виктория в очередной раз высказалась о личном.

Уклад семьи Антона и Виктории Макарских давно вызывает споры среди поклонников пары. Дело в том, что публика всерьез переживает за набожную певицу после признаний актера. Мол, он держит жену в строгости. Из-за этого стали множиться слухи о личной жизни пары.

Виктория регулярно общается с народом, где обсуждает брак, воспитание детей и другие важные темы. Недавно подписчики спросили артистку, не жалела ли она когда-нибудь о своем выборе мужа. На это Макарская ответила предельно четко.

Антон Макарский контролирует каждый шаг жены Виктории Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

"«Вик, а ты не жалеешь, что вышла замуж?» - Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно!" - написала звезда в блоге.

Напомним, Антон и Виктория считаются одной из самых крепких пар среди российских знаменитостей. Брак артистов проверен временем. Супруги вместе уже 25 лет, растят сына и дочь. Они не разлучаются даже на работе.

Певицу не смущает, что муж контролирует финансы и каждый ее шаг. "Когда мы венчались, батюшка предупредил нас о серьезных испытаниях в семейной жизни. Чем больше будет любви и счастья, тем с большей сатанинской силой бесы будут пытаться разрушить отношения... Пройти эти испытания, порой, не просто трудно, но даже кажется совершенно невозможно. Тогда ты понимаешь, что без Бога ты ноль: ни боль унять не можешь, ни от обид избавиться, ни от помыслов отвертеться. В этой абсолютной беспомощности только высшие силы могут явить себя и сделать семью еще более счастливой и любящей", - делилась Виктория.

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