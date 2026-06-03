40-летняя Мирослава Карпович ждет ребенка от 29-летнего бизнесмена родом из Молдовы

Мирослава Карпович. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович на днях вышла замуж. 40-летняя актриса расписалась со своим избранником и опубликовала в соцсетях фото из ЗАГСа.

«Мама, семья, жена. Люблю вас! Для особо любопытных - муж не артист!» - подписала фото Карпович.

Своего избранника Мирослава не показала. Актриса ни разу не упоминала его имя и не говорила, чем занимается ее любимый мужчина.

Видимо, устав держать все в тайне, новоиспеченный муж звезды экрана сам рассекретил, где они с женой проводят медовый месяц. Оказалось, пара отправилась в Париж.

Избранник актрисы опубликовал фото, сделанное в Лувре. Пара сняла селфи у зеркала: на руках у молодоженов красуются обручальные кольца. На снимке видно, что Мирослава беременна: актриса бережно гладит рукой свой округлившийся живот.

Молодой муж Мирославы поделился в соцсетях снимком с беременной женой. Пара сфотографировалась в Лувре. Фото: соцсети.

Как выяснил канал «Светский хроник», мужа Карпович зовут Евгений Рагулин. Ему 29 лет – он на 11 лет моложе жены. Евгений родился в Молдове, в городе Каушаны. Его семья переехала в Россию, некоторое время Рагулин жил в Тюмени, а после перебрался в Москву. Сейчас муж актрисы живет в подмосковном Одинцово.

Евгений занимается бизнесом, он является учредителем и генеральным директором ООО «Агломерат-Тюмень». Компания занимается оптовой торговлей лакокрасочными материалами, а также имеет действующую лицензию на монтаж, техобслуживание и ремонт средств пожарной безопасности.

Избраннику актрисы 29 лет. Фото: соцсети.

«Сейчас пара в Париже. А затем полетят на острова в свадебное путешествие. Отель - люкс, ценник – топовый», - сообщил «Светский хроник».

Видимо, супруг Карпович решил не экономить на медовом месяце, хотя, судя по всему, дела у его бизнеса идут не слишком хорошо. По данным из открытых источников, ООО «Агломерат-Тюмень» является убыточным. Выручка компании в 2025 году сократилась на 63,6% по сравнению с 2024 годом — с 90,9 млн до 33,1 миллиона рублей. Деятельность предприятия стала нерентабельной: если в 2024 году была зафиксирована чистая прибыль в 3,1 миллиона рублей, то в 2025 году чистый убыток составил 73,9 миллиона рублей.

С Мирославой Евгений вместе около года. В сентябре 2025-го Карпович появилась на презентации нового сезона сериала «Папины дочки» с кольцом на безымянном пальце. Колечко было украшено маленьким бриллиантом. Именно тогда поползли слухи о помолвке звезды.

На днях Мирослава сообщила, что вышла замуж. Актриса сфотографировалась возле ЗАГСа. Фото: соцсети.

Поклонники долго обсуждали болезненный разрыв Мирославы с звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Актер ушел к ней в 2020 году после развода с женой Агатой Муцениеце, однако всячески скрывал этот роман. Их отношения были красивыми, но короткими: через два года Павел и Мирослава расстались.

Прилучный почти сразу женился на своей нынешней избраннице Зепюр Брутян, сыграв с ней пышную свадьбу. Позже Павел заявил, что звезда «Папиных дочек» помогла ему справиться с депрессией после развода. При этом Павел подчеркнул, что никогда не относился к Мирославе, как к любимой женщине.

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира - замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали», - рассказал Прилучный в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

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