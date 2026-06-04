Новый общевойсковой бронежилет легкий, но держит два десятка пуль НАТО

Осмотр выставки предприятий российского ВПК

Представители оборонных ведомств стран ОДКБ ознакомились с новейшими разработками "Ростеха" в парке "Патриот", включая вооружение, технику и экипировку.

Особое внимание привлек легчайший в своем классе (7,5 кг) общевойсковой (для всех подразделений и родов войск) бронежилет "Оберег 2.0", проходящий испытания в зоне спецоперации. Керамические пластины этого жилета, превосходят аналоги по защите площади против осколков, но при этом способны выдержать более двадцати попаданий 5,56-мм патронов НАТО.

Министры обороны стран ОДКБ ознакомились с перспективными образцами вооружения и техники

Также была продемонстрирована интегрированная система радиоэлектронной разведки и подавления, призванная защищать авиацию от современных средств ПВО, и компоненты разведывательно-ударных комплексов с единой системой информационного взаимодействия, объединяющей всех пользователей.

Система, связывающая должностных лиц от взвода до соединения, активно внедряется в войсках, участвующих в боевых действиях. Система завершает боевую апробацию и к сентябрю будет полностью развернута в зоне спецоперации.

Была представлена новая система поражения воздушных целей "Зубр", способная в автоматическом режиме уничтожать беспилотники, которые часто используются противником.

Большой интерес у делегатов вызвали российские БПЛА "Суперкам", "Ланцет", "Молния", антидроновые патроны "Игла" и различные средства обнаружения и противодействия дронам, доказавшие свою высокую эффективность.