В Крыму поймали 63-летнего украинского шпиона

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в ходе оперативных мероприятий

В Севастополе арестован 63-летний местный житель, в отношении которого расследуется уголовное дело по статье "государственная измена". По информации Федеральной службы безопасности России, предателя подозревают в шпионаже в пользу Украины.

По версии следствия, гражданин России был завербован сотрудником Службы безопасности Украины в WhatsApp*. Получая задания от украинских спецслужб, предатель передавал им информацию о российских военнослужащих. Он также планировал выслеживать автомобили членов их семей.

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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в ходе оперативных мероприятий.

Задержанный признался в вербовке, сотрудничестве с разведкой ВСУ, а также раскрыл каналы связи и детали выполненных им поручений по сбору данных о военнослужащих ВС РФ.

"В феврале мне было поручено осуществить фотосъемку транспортных средств членов семей военнослужащих, проживающих в Севастополе, с целью совершения диверсий", — сообщил он.

В отношении украинского шпиона открыто уголовное производство по статье 275 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за госизмену. Статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По решению суда, подозреваемый заключен под стражу.

Представители ФСБ России обратили внимание на активный поиск украинскими спецслужбами исполнителей противоправных действий в интернете, социальных сетях и мессенджерах с целью подрыва безопасности Российской Федерации.

Служба призвала граждан воздержаться от любого сотрудничества с враждебными структурами, подчеркнув, что все причастные к оказанию содействия врагу будут установлены и привлечены к ответственности.

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