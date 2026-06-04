Учится заочно и осваивает управление FPV-дронами: российский студент осуществил мечту в войсках беспилотных систем

Павел Бабинецкий, оператор БпЛА Фото: скриншот видео.

Студенты российских вузов и колледжей по всей стране добровольно поступают служить в войска беспилотных систем (БПС). Среди них — студент Брянского государственного технического университета Павел Бабинецкий, ставший оператором БПЛА в отдельном БПС группировки войск «Север».

Павел, еще будучи студентом мечтал летать, и когда появилась такая возможность заключил контракт с Минобороны России. И уже осваивает управление FPV-дронами.

Студенты по всей России поступают служить в войска беспилотных систем

Он продолжает обучение в вузе на заочном отделении, параллельно повышая квалификацию в учебном центре инженерных войск, где готовят специалистов по беспилотным системам. Решение Павла подкреплено неравнодушием к атакам ВСУ на его родную Брянщину и поддержкой отца, ветерана боевых действий на Северном Кавказе.

«Будущий оператор БПЛА с самого начала проявлял интерес именно к войскам беспилотных систем. Его технический склад ума и сильное стремление поспособствовали зачислению на должность оператора ударного FPV. Командование пошло навстречу Павлу, предоставив возможность временно вернуться в университет для успешной сдачи сессии», - комментируют кадры в Минобороны России.

К настоящему моменту Павел имеет уже более 350 часов налета на симуляторе и полигоне. Он считает обучение работе с БПЛА перспективным для молодежи и уже делится опытом с сокурсниками, некоторые из которых также заинтересовались этой военной профессией, которая грозит стать одной из высокооплачиваемых и востребованных на ближайшие годы.

Учебный центр инженерных войск группировки «Север» располагает оборудованными классами и площадками для отработки управления различными типами беспилотников и наземными роботизированными платформами.

Опытные инструкторы проводят обучение как теоретической, так и практической подготовке, уделяя внимание налету на симуляторах и реальных трассах с препятствиями.

Кроме операторов БПС, учебный центр готовит командиров расчетов операторов-саперов для дистанционного разминирования местности.

Курсанты имеют доступ к ресурсам для изучения технической части, сборки беспилотных систем, анализа боеприпасов и методов их применения в зависимости от поставленных задач.