Зона нестабильности все ближе к странам ОДКБ: на какие угрозы организация ответит общим ударом

Подготовлен документ по организации коллективных авиасил в ОДКБ и мобильных подразделений ПВО Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков накануне заявил, что число вызовов и угроз военной безопасности для ее стран-участниц в Евразии увеличивается. Усиливается геополитическое противостояние. Все эти страны изучают опыт специальной военной операции. Они заинтересованы в опыте России по противодействию дронам. Подготовлен документ по организации коллективных авиасил в ОДКБ и мобильных подразделений ПВО. Показательно, что миротворческий контингент стран-участниц будет готов применить силу как в своей зоне ответственности, так и в других местах. Только в этом году пройдут восемь совместных учений — на фоне того, что зона нестабильности приближается непосредственно к границам стран-членов ОДКБ.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым.

ВСЯ НАША РАТЬ

- Роль ОДКБ возрастает?

- Мы работаем сообща с начала 1990-х. С 1995-го, когда было единое поле ПВО СНГ, тогдашними лидерами стран СНГ озвучивалась важность совместного контроля воздушного постсоветского пространства. И необходимость получения современной российской военной техники - и средств ПВО, и боевой авиации. И нужность мер по предотвращению возможных военных конфликтов. В нулевых годах Москва приступила к двусторонним договорам с этими странами, по линии ПВО. Первыми были белорусы в 2009-м. И до 2023-го Россия последовательно заключала двусторонние договоренности. С Арменией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном - со всеми другими пятью членами ОДКБ, о совместных действиях по противодействию воздушным угрозам. И сейчас сформирована, в целом, единая концепция совместной воздушной обороны. И документы, которые сейчас будут принимать после заседания министров обороны стран ОДКБ, будут касаться и дополнительных поставок военной техники российского производства. Они же получают наши ЗРК — «Тор», и «Бук М2», и С-300. С-400 передали пока только белорусам.

ЧУВСТВУЮТ УГРОЗЫ

- Другие страны ОДКБ чувствуют тоже беспилотную угрозу?

- Она не исключена. Дроны сейчас прилетают всюду. Ну никто не исключал и угрозу прилета крылатых ракет от потенциального противника. Для всех этих стран понятна реальность угрозы нарушения воздушного пространства. Они видят, как Россия развивает антидроновые средства - и мобильные, и стационарные. И лазерные. Тут работы для 6 стран ОДКБ много. Правда, неясно, каким будет в дальнейшем участие Армении. Будут возникать новые угрозы. Страны Центральный Азии граничат с нестабильными государствами, вроде Афганистана. У белорусов проблемные соседи. У нас появились новые члены НАТО по соседству в виде финнов и шведов.

МОЖЕМ ОТВЕТИТЬ

- Польша предложила Штатам создать на ее территории новую военную базу - а каковы возможности ОДКБ в сравнении с возможностями НАТО? У нас вроде нет 5-й статьи...

- Вспомнить январь 2022-го, Казахстан, когда именно десант стран ОДКБ не дал совершиться госперевороту. Был восстановлен порядок. Увы, в странах ОДКБ тоже работают западные НКО, которые промывают там мозги молодежи.

- ОДКБ может выступить единым кулаком?

- Мы не просто поставляем технику ПВО. Мы же обучаем их офицеров в своих академиях. Занимаемся ремонтом и обслуживанием поставленной техники. Обновляем программное обеспечение на этих комплексах. Без нас их вооруженные силы не будут обладать мощью и современными возможностями. Пока такое сотрудничество работает — они будут в общем кулаке. Значительное количество их военного руководства училось у нас и поддерживает постоянные контакты с товарищами по академиям.