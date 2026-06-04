Катя Лель рассказала о подготовке дочери к выпускным экзаменам: «Не спит до 4-х утра»

Катя Лель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Катя Лель посетила премьеру музыкального сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой в главной роли в столичном кинотеатре «Каро Октябрь». Мероприятие совпало со сдачей ОГЭ и ЕГЭ. 51-летняя Лель рассказала, что ее единственная дочь, 17-летняя Эмилия не смогла прийти с ней, так как усердно готовится к выпускным экзаменам. Наследница певицы заканчивает школу.

В беседе с KP.RU Катя поделилась, что пока не планирует отпуск на лето.

«Жду, когда моя доченька сдаст экзамены, уже выпускной у нас, 11-й класс, и ЕГЭ сейчас. Уже завтра будет второй экзамен – и поступление в медицинский. На стоматолога… Это ее выбор. Поэтому я жду, как это все произойдет, и мы обязательно полетим куда-нибудь», — рассказала KP.RU Лель.

По словам певицы, она никак не влияла на выбор наследницы.

«Удивительная штука, как все запрограммировано за нас. Мне кажется, что мы рождаемся уже с определенным выбором в этом мире. Поэтому это только лишь ее выбор, я не могу за нее решать ее жизнь. Я сказала: "Выбирай то, что тебе нравится, чтобы для тебя каждый день твоей работы был праздник"», — добавила Катя.

В настоящее время Эмилия полностью погружена в процесс подготовки к экзаменам.

«Она спит совсем мало. В четыре утра вчера еще она занималась. Я сказала: «Эми, давай иди спать», А она ответила: «Нет, я не могу, мне нужно сдавать ЕГЭ». Поэтому я уважаю ее очень за то, что она имеет дисциплину. Она имеет характер и силу духа, поэтому просто большой респект ей», — поделилась с KP.RU певица.

У наследницы звезды есть репетиторы, их она выбрала сама. Занятия проходят в онлайн-формате. Для Кати главное, чтобы ее дочь поступила.

Катя Лель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Для меня нет такой задачи – на бесплатное. Пусть главное поступит. Главное, что ей это нравится. Обучение в нашей стране достаточно дорогое – это не секрет, тем более, медицинский. Но если это ее выбор, значит, она так хочет», — рассказала Лель.

В период учебы Эмилия будет жить с мамой, хотя уже задает вопросы по поводу отдельного жилья.

«Она мне говорит: «Мама, когда у меня будет квартира?» Я отвечаю: «Как только, так сразу». Но пока еще нет, нужно подумать», — поделилась артистка.

Раскрыла Катя и главный секрет воспитания единственной наследницы.

«Главное нести своему ребенку свет и любовь. При любой ситуации. Неважно, переживания это или любовь – что испытывает твой ребенок – главное всегда обнимать и говорить, что ты любишь. Каждый день успокаивать. Я всегда говорю так: «Это пройдет, не переживай». У каждого есть свои вопросы в этом мире. Это нормальный процесс, мы все люди. Главное – это согревать своей любовью и уделять ему внимание», — рассказала Катя Лель.