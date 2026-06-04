Нижегородская область получит новую технику на льготных условиях

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

На Петербургском международном экономическом форуме – 2026 было подписано соглашение между ДОМ.РФ и правительством Нижегородской области. Документ закрепили генеральный директор компании Виталий Мутко и губернатор Глеб Никитин. Речь идёт о льготном финансировании для приобретения коммунальной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.

Средства на эти цели будут привлекаться через механизм инфраструктурных облигаций. Компания выпускает ценные бумаги на рынке, а полученные деньги направляет на долгосрочное развитие инфраструктуры в российских регионах. В прошлом году совместно с Минпромторгом была запущена программа льготного лизинга – она как раз позволяет использовать облигации для закупки и модернизации техники.

«Программа льготного лизинга пользуется высоким спросом в регионах России: ДОМ.РФ профинансировал приобретение порядка 2 тыс. единиц техники на сумму свыше 17 млрд рублей для обустройства городов, строительства дорог и аграрного сектора, – отметил генеральный директор компании Виталий Мутко. – Российские производители получили дополнительные возможности для наращивания производства и сбыта своей продукции благодаря действию программы. Сегодня мы договорились об организации сотрудничества по программе лизинга с Нижегородской областью. Субъект заинтересован в приобретении 280 единиц техники и оборудования на сумму 1,8 млрд рублей. Уверен, что это снизит издержки, будет способствовать повышению эффективности и поддержит развитие экономического потенциала всего региона».

По словам губернатора Глеба Никитина, регион системно обновляет парк машин как в областном центре, так и в муниципалитетах: «Более ста единиц снегоуборочной техники – автогрейдеры, бульдозеры, снегопогрузчики и т.д. – планируем закупить для Нижнего Новгорода до начала октября. Также новая дорожная техника до начала зимнего сезона поступит в другие города региона».

Напомним, программа льготного лизинга стартовала в апреле 2025 года при участии Минпромторга. Её цель – дать предприятиям и регионам доступ к современной российской технике на льготных условиях, снизить нагрузку на бюджеты и ускорить обновление основных фондов. Общий объём программы – 380 млрд рублей, финансирование предоставляется на срок от трёх до семи лет.