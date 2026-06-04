ДОМ.РФ и Билайн объединятся против телефонных мошенников

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На Петербургском международном экономическом форуме компания ДОМ.РФ и оператор связи Билайн (ПАО «ВымпелКом») заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Документ фиксирует планы сторон по совместному противодействию финансовому мошенничеству, росту коммерческих показателей, цифровой трансформации сервисов обслуживания и внедрению решений на основе искусственного интеллекта. Подписи поставили член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, зампред правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак и заместитель гендиректора Билайна Максим Зайков.

Ключевая область взаимодействия — повышение защищённости голосовых вызовов с применением технологии «доверительного» звонка. Стороны намерены совместно разрабатывать и совершенствовать ИИ-модели для распознавания и блокировки телефонных атак злоумышленников. Кроме того, сотрудничество нацелено на улучшение коммерческой эффективности, качества сервиса и соблюдения единых стандартов.

В рамках соглашения партнёры будут развивать автоматизированные цифровые сервисы, а также онлайн- и офлайн-каналы, используя решения и платформы экосистемы больших данных. Отдельное направление — внедрение проектов с предиктивными и поведенческими алгоритмами на основе ИИ.

«Объединяя экспертизу ДОМ.РФ с передовыми технологическими решениями в области больших данных и искусственного интеллекта, мы выходим на принципиально новый уровень защиты и сервиса для наших клиентов. Особенно важно, что совместная работа позволит активнее бороться с телефонным мошенничеством, внедряя “доверительные” звонки и современные ИИ-модели для выявления угроз», — сообщил член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

«Мы видим большой потенциал в совместной работе над технологией “доверительного” звонка и ИИ-моделями для выявления телефонного мошенничества. Экосистема больших данных Билайна и наши предсказательные алгоритмы помогают нашим партнёрам не только повысить безопасность клиентских коммуникаций, но и вывести на новый уровень качество обслуживания как в цифровых каналах, так и в офлайн-точках присутствия», — добавил заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу телеком-оператора Максим Зайков.