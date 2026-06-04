Кофе с олениной, глэмпинги и 3D-принтеры: как «Норникель» поддерживает бизнес на Севере

Директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

ОТ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР К РАЗВИТИЮ

- Ирина, если проанализировать последние два-три года, заметны серьезные изменения в подходе «Норникеля» к поддержке предпринимателей. Раньше фокус был на антикризисных мерах и помощи в удержании бизнеса на плаву, а сегодня мы видим запуск акселераторов, программ масштабирования и развития для поставщиков. Когда и почему внутри команды вы поняли, что предприниматели в Норильске и области уже прошли стадию выживания и пора переключать их на амбициозный рост?

- Мы поддерживаем и развиваем предпринимательство в наших городах с 2014 года. До пандемии мы больше поддерживали социальное предпринимательство — тогда был такой тренд, что крупный бизнес помогает социальным предпринимателям на своих территориях. Но в пандемию стало понятно: в помощи и поддержке нуждается весь малый и средний бизнес. Было очень сложно с санитайзерами, бактерицидными лампами, организацией деятельности, грузоперевозками, которые в Норильске составляют 50% цены (и мы компенсировали эти 50% нашим предпринимателям).

После этого мы перестроили программу и стали поддерживать всех, кто к нам обращается. Потому что для нас важно, чтобы в городе появлялись новые услуги и товары; чтобы люди не смотрели на нашу компанию, как на единственного работодателя, а развивали собственный бизнес. Либо, если это наши сотрудники, чтобы они могли трудоустраивать таким образом своих жен. Которые открывали бы бизнес - например, центры развития - а дети наших сотрудников могли бы эти центры посещать.

С какой стороны ни посмотри, это очень выгодно. Каждый наш сотрудник — такой же горожанин, как и все остальные. У него есть потребность в качественном досуге, услугах, ресторанах, кафе, туристических базах на территории как Таймыра, так и Кольского полуострова, где находится еще один наш актив и где мы также поддерживаем бизнес.

- С выгодой для горожан все понятно. А вам, как крупному бизнесу, зачем поддерживать такие начинания? Что это дает «Норникелю»?

- Большая часть наших сотрудников приезжает работать на Север из разных регионов (хотя есть и люди, которые живут там постоянно). У них есть запрос на развитую инфраструктуру и высокое качество жизни в наших городах. Люди едут туда не только работать, но и жить. А чтобы жить, нужен «город 15 минут», когда ты можешь быстро куда-то добраться, качественно поужинать с семьей, провести досуг, отправиться на турбазу в выходные и т. д. Из Норильска же можно только улететь - на машине далеко не уедешь, железнодорожного транспорта до соседних городов нет.

Плюс у нас есть разный бизнес. Например, центр эстетической медицины. Раньше жителям Норильска нужно было выезжать из города, чтобы решать эстетические проблемы, в том числе у детей — например, с заячьей губой. А это расходы на логистику, проживание «на материке», питание всей семьи... В результате цена услуги возрастала в разы и для многих вообще становилась недоступной. А когда в Норильске открылся центр медицины, или в Заполярном заработал центр здоровья, куда врачи приезжают или работают на постоянной основе, для наших сотрудников и жителей городов эта услуга стала близкой и доступной в любое время.

Все это помогает удерживать персонал. Есть такая шутка: если ты не можешь получить тыквенный латте за пять минут, то такое место не приспособлено для жизни. Тыквенного латте у нас, может, и нет — тыквы в Норильске не растут, - но вот кофе с олениной или с местными ягодами найти легко.

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ, НО ВОЗВРАТНЫЕ

- Получение займов и грантов у вас проходит на конкурсной основе. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.

- Все наши предприниматели — будущие или действующие — проходят образовательный или акселерационный курс по развитию бизнеса. Мы повышаем компетенции людей, которые занимаются предпринимательством. Они разрабатывают бизнес-планы, тестируют их на своих услугах. За время работы акселератора у них растут средний чек, выручка, появляются новые клиенты.

Далее предприниматели выходят на инвест-сессию, где эксперты оценивают их проекты, и руководитель программы дает рекомендации. Ведь эксперт может посмотреть бизнес-план или презентацию, но он не знает внутренней кухни предпринимателя. Поэтому с предпринимателями постоянно работают трекеры, которые «пушат», мотивируют их заниматься тем или другим, делать бизнес качественно и правильно.

Наши трекеры - это предприниматели, уже достаточно известные, прошедшие нашу программу. Много лет назад они получили займы, у них успешный бизнес, и они становятся экспертами и наставниками для будущих предпринимателей.

Сразу скажу: не все предприниматели выходят на инвест-защиту. Это делают только те, кому реально нужны деньги для первого толчка, развития бизнеса, изменения целевой аудитории.

По совокупности всех параметров мы выделяем беспроцентные, но возвратные займы. Это не грантовый конкурс, когда деньги выдали и не надо возвращать, а нужно только отчитываться и проводить мероприятия. Здесь нужно понимать: берешь заем — должен отдать.

Мы занимаемся этой программой уже больше десяти лет, и у многих предпринимателей сложилась кредитная история в «Норникеле». Те, кто возвращает деньги в полном объеме и своевременно, могут претендовать на рефинансирование, получить новый заем, когда погасили предыдущий. Если же у них имеется остаток или они брали кредит в банке (а в последние несколько лет процентные ставки очень высоки), мы даем беспроцентный заем. Тем самым снижаем для предпринимателя финансовую нагрузку, чтобы он мог нормально развивать бизнес.

- Ирина, оглядываясь на ваш опыт наблюдения за огромным количеством заявителей, назовите, пожалуйста, главные качества, которыми должен обладать предприниматель, чтобы получить поддержку и преуспеть в Арктике.

- Важнейшие качества - это, конечно, предприимчивость, а также умение считать. Ты должен понимать, что заказываешь оборудование «на материке», все просчитать, понимать, через какое время оно придет... Иначе попадешь впросак, и тогда нужно либо брать кредит, чтобы отдавать полученные деньги, либо согласовывать с нами другую схему возврата (иногда мы на это идем).

И еще важно принимать советы от бывалых. Когда к тебе приходит трекер, не стоит принимать его предложения в штыки.

ВЫГОДА ДЛЯ ВСЕХ

- Среди предпринимателей, которые приходят к вам за поддержкой, много социальных, бытовых проектов, небольших компаний — это кафе, ателье, небольшие производства... При этом «Норильский Никель» — крупная высокотехнологичная производственная компания. В чем изюминка такого сотрудничества, что оно дает обеим сторонам?

- Изначально в наших программах был только социальный бизнес, который закрывает потребности горожан. Например, в Печенгском районе Мурманской области у нас больше гастропредпринимателей, а в Норильске очень широкий спектр: спортивные, танцевальные клубы и т. д. Но в последнее время появились технологические и индустриальные предприниматели. И наши сотрудники тоже могут получать заем на развитие бизнеса.

Например, человек работает экскаваторщиком на одном из предприятий. И понимает, что во время масштабной реновации Норильска очень востребована небольшая техника — мини-экскаваторы. Ими можно оперативно выполнить какие-то работы, где-то подсобить - да хотя бы разгрести завалы в трубах заводов. Раньше это был ручной труд, а теперь это делает мини-экскаватор. И работа идет гораздо быстрее.

А другой предприниматель открыл бизнес по ремонту гидро- и пневмоприводов для большой техники — бульдозеров и т. д. И теперь он работает и на компанию, и на город.

Если говорить про социальный бизнес, то есть такой пример. Одна женщина в Норильске, которая владеет хореографической студией, одновременно является сотрудником дополнительного образования, руководителем некоммерческой организации и предпринимателем. По ее словам, это дает ей «ключики к разным историям». В частности, как грантополучатель она может подумать о расширении целевой аудитории. Например, все делают танцевальные группы для детей от 4 до 15 лет, а она открывает группы для самых маленьких. Тестирует это за счет грантовых средств — жители города приходят к ней бесплатно со своими ребятишками. Либо же она открывает группу для подростков, которыми никто не занимается. Тестирует ее, а потом приходит к нам за беспроцентным займом, и за счет этого открывает новую студию, делает ремонт и оказывает услуги уже платно. Затем следующий шаг: девочки, которые занимаются у нее хореографией много лет, уезжают учиться, заканчивают колледж и возвращаются к ней. Она дает им работу, и они становятся новыми хореографами в ее студиях.

ОСТАВАЙСЯ, БИЗНЕС, С НАМИ

- Выглядит как «бери и делай» - помогут со всех сторон! Главное — оставайся здесь. Кстати, про «оставайся». Мы говорим о северных территориях, о местах с непростыми условиями. Жители таких регионов часто называют главным барьером для бизнеса не отсутствие денег, а именно непростые условия жизни и работы: выгорание, холод, короткий световой день. Ваша поддержка — это только про финансы, или есть программы по улучшению условий жизни, психологической поддержке предпринимателей?

- Эксперты-трекеры помогают и в этом вопросе тоже. Когда у тебя опускаются руки, ты всегда можешь к ним обратиться. Либо на тебя обратят внимание, если что-то пошло не так - например, просрочил платеж. В подобных случаях руководитель образовательной программы и эксперты-трекеры начинают общаться с предпринимателями. В какой-то степени это может быть и психологическая поддержка - когда с человеком нужно просто поговорить, посмотреть документы, бизнес-план, понять, почему случился провал или где закралась ошибка.

В жизни всякое бывает. У одного из бизнесменов на Кольском полуострове в водоем запустили мальков, а они задохнулись — вовремя не сделали лунки, чтобы рыба дышала. Это крах для бизнеса. И тут важно помнить о том, что наши эксперты на территории (в том числе приглашенные) всегда могут посоветовать, что делать дальше. Иногда лучше закрыть бизнес в этот момент, не пытаться что-то сделать, а отдать деньги, пока не потратил всё. Это прямо советуют предпринимателям, когда видят, что они «не вытянут» и не стоит уходить в новые долги под высокие банковские проценты. Чтобы этого не случилось, мы работаем с предпринимателями точечно, лично, держим постоянный контакт.

- Но когда вы создаете класс крепких предпринимателей, всегда есть опасность, что в один момент они соберут чемоданы и уедут туда, где тепло. Делаете ли вы что-то, чтобы люди, которых вы поддерживаете и «поднимаете», работали именно на своей земле?

- Иногда можно услышать такое мнение: «Они откроют у вас бизнес, поработают, а потом уедут с территории». Ничего подобного! Предприниматели говорят: как раз в Норильске, Мончегорске, Заполярном или Никеле делать бизнес легче, чем в крупном городе. Потому что конкуренции меньше.

К тому же мы изучали наших сотрудников, которые берут займы. И они говорят: «Я работаю в компании, у меня стабильная зарплата, хороший социальный пакет, но при этом я могу реализовать себя как предприниматель. И это «якорит» меня на территории». Поверьте: когда у предпринимателей хорошо развит бизнес на какой-то территории, они оттуда не уезжают. Стабильную зарплату и соцпакет предлагают многие компании, а чтобы тебя еще так поддерживали - подобное есть далеко не везде.

Существует и другой момент. У нас есть франшизы, которые не пришли в Норильск, а вышли из Норильска и открылись еще в нескольких городах. Например, открыт ресурсный центр для поддержки предпринимателей и некоммерческих организаций - он помогает делать всю бухгалтерскую работу. И работают уже два бизнеса: один занимается некой деятельностью, а второй помогает ему с налоговой отчетностью.

Еще пример - центр развития детей: начинали в Норильске, а потом открыли бизнес в Красноярске. Сейчас основательница живет в Красноярске, но это позволяет ей набирать сотрудников из числа выпускников вузов и везти их в Норильск работать - вахтово или на постоянной основе.

Конечно, кто-то уезжает, и к этому нужно быть готовыми. Как правило, такие предприниматели либо перепродают свои компании, либо у них уже есть взращенный бизнес на нашей территории. Например, есть крупная компания, производящая молочную продукцию, которая работает на всю страну. Когда-то она вышла из Норильска.

Важно понимать, что на Крайний Север люди по большей части приезжают работать на какое-то время. Стараться всех удержать силой неправильно — на их место придут другие, и они тоже будут открывать бизнес.

ЗАВТРА ТУРИСТА

- Развитие туризма на плато Путорана — одно из направлений социальной политики «Норникеля». Но это серьезная головная боль: дорого, далеко, не хватает кадров... Как вы помогаете развивать туристическую сферу в этом месте?

- У компании есть два туристических объекта. Один - на плато Путорана (турбаза «Нералах»), другой - в Мурманской области, (глэмпинг «Китовый берег»). И также есть бизнесмены, которые приходят к нам за беспроцентными займами, чтобы развивать туристический бизнес на плато Путорана.

А что касается цен… Недавно я вернулась из Сочи, и, поверьте, стоимость размещения там примерно такая же. Разница в том, что на Черное море проще приехать. А плато Путорана — уникальная территория, которую нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Это край высоких плоских гор, уникальных водопадов. И люди готовы платить за этот необычный опыт - когда ты ощущаешь себя маленькой песчинкой на краю земли, без связи... Покорить плато Путорана для многих — отличный вызов, и они готовы за это платить.

- Прекрасный анонс в начале туристического сезона! Кстати, раз уж заговорили о разных регионах: вы курируете территории, которые заметно отличаются — промышленный гигант Норильск, Мурманская область... Можете на конкретном кейсе показать, как один и тот же инструмент поддержки - например беспроцентный заем, - работает на этих территориях? Есть ли разница?

- Разница, безусловно, есть. На Таймыре и Кольском полуострове разная ценовая политика. Например, построить глэмпинг или турбазу на Кольском полуострове будет в разы дешевле. Но там могут быть проблемы с землей - много участков лесхоза, Минобороны… Там нужно сначала согласовать землю, получить в аренду, а потом строить бизнес.

Различается и платежеспособность людей. В Норильске она выше, чем на Кольском полуострове — это видно по ценам в магазинах, кафе, ресторанах, по стоимости туристических услуг.

Есть и своя сезонность: климат на Кольском полуострове мягче. Доставка товаров в Норильск и из него дороже, чем на Кольский полуостров. Различается и транспортная доступность. Мончегорск - сердце Кольского полуострова, мимо него едут в сторону Санкт-Петербурга или наоборот, могут заезжать в город. В Норильске такого нет. За последние несколько лет турпоток на Кольский полуостров значительно вырос — это жители со всей страны, в том числе из самой Мурманской области. В Норильске с этим сложнее: туда трудно добраться.

Но, несмотря на всю эту разницу, наши бизнесмены развиваются, обмениваются опытом. Приведу пример. В Мончегорске есть проект — бизнесмен делает поплавки для ловли рыбы. Он производит и продает их в огромных количествах на всю Россию через маркетплейсы. У него уже несколько 3D-принтеров, и он пришел к нам за поддержкой, чтобы докупить еще и чтобы его ферма приносила дополнительный доход.

ДВОЙНАЯ ПОМОЩЬ

- Вы говорили, что «Норникель» старается заходить в регионы не с замещением государства, а с софинансированием по национальным проектам. Приведите, пожалуйста, пример из жизни: есть ли программа поддержки предпринимателей, где бюджетный рубль и рубль «Норникеля» сложились бы особенно эффективно?

- В Мурманской области есть хорошая программа поддержки — губернаторский стартап. Предприниматели приходят к нам и говорят: «Если мы попадем в эту программу, то попросим у «Норникеля» заем на дополнительные расходы». И мы поддерживаем их при таком условии. Без этого им было бы нужно в полтора-два раза больше денег.

Либо есть пример из поселка Никель Мурманской области, что почти на границе с Норвегией. Одна предпринимательница еще до пандемии открыла там мини-отель на 11 номеров. В нем было много иностранных туристов, приезжали норвежцы, финны. Часть денег она получила у нас, часть - в виде ссуды у корпорации развития бизнеса Мурманской области.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Ирина, давайте немного помечтаем. Представьте, что завтра вам выделяют практически неограниченный бюджет, но с одним условием: создать что-то абсолютно новое для Арктики. Какую одну программу поддержки предпринимателей вы бы запустили?

- Я бы запустила арктический технопарк, позволяющий тестировать новые технологии. Чтобы бизнесмены, стартаперы, молодые инноваторы, работающие в других регионах России, разрабатывали идеи и технологии у себя, а тестировать их приезжали бы в Арктику.

Сейчас арктический регион становится очень популярным, к нему обращены все взгляды. И хотелось бы, чтобы для предпринимателей там были более удобные условия по налогообложению, а также возможность тестировать свои идеи.