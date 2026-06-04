«ЭРА-ГЛОНАСС»: от экстренного оповещения к интеллектуальному управлению беспилотниками

Фото: Комсомольская правда.

В стартовый день Петербургского международного экономического форума оператор госсистемы аварийного оповещения на транспорте «ЭРА-ГЛОНАСС» — АО «ГЛОНАСС» отметило 11 лет со дня основания. За эти годы система, созданная по поручению президента России, превратилась в одну из крупнейших в мире платформ интернета вещей (IoT). Генеральный директор компании Алексей Райкевич в интервью «Радио «Комсомольская правда» подвел итоги работы и обозначил контуры будущего российского транспорта — от автономных дорожных катков до спутникового мониторинга всех беспилотных систем.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОТИВ ЛОЖНЫХ ВЫЗОВОВ

Главный результат функционирования «ЭРА-ГЛОНАСС» — это 13,8 миллиона подключенных автомобилей и более 600 тысяч переданных экстренных вызовов. Однако ключевая метрика, по словам гостя, — не просто количество сигналов, а их эффективность для спасения тысяч водителей и пассажиров ежегодно.

«Система только за последние 3–4 года стала еще более надежной, более эффективной. А эффективность позволяет более гарантированно передавать аварийные вызовы, тем самым обеспечивать спасение жизней людей», — отметил глава компании.

Статистика 2025 года выглядит красноречиво: из 130 тысяч ДТП, зарегистрированных ГИБДД, система передала 110 тысяч вызовов. В 55 тысячах случаев службы 112 направляли на место скорую помощь, пожарных и спасателей. Автоматическая активация кнопок SOS в машинах специализируется именно на тяжелых авариях.

Одним из самых болезненных вопросов для любой экстренной системы остаются ложные срабатывания. По словам спикера, большинство среди них — от детских шалостей до технических сбоев в электронных компонентах автомобилей.

Здесь компания сделала ставку на автоматизацию и ИИ. Год назад внедрили робота, который фильтрует ложные вызовы на раннем этапе, разгружая операторов контакт-центра.

«В разы сократили количество ложных вызовов за последний год. Система начинает более эффективно различать истинные и ложные. А с точки зрения экономики компании мы также выигрываем, поскольку операторы фокусируются исключительно на вызовах при ДТП», — пояснил Алексей Райкевич.

Искусственный интеллект используется не только на «фронте» общения с вызовами, но и в разработке новых сервисов: нейросети пишут и проверяют код, обеспечивая надежность при масштабировании. Это принципиально важно, так как «надежность — наш основной KPI».

В ОЖИДАНИИ РОССИЙСКОГО «СТАРЛИНКА»

Текущая версия «ЭРА-ГЛОНАСС» работает в зоне сотовой связи, которая покрывает лишь около 20% территории России. Стратегическая задача — сделать систему доступной в любой точке страны, включая арктические регионы и сибирскую тайгу.

Решение — спутниковый интернет вещей. Алексей Райкевич прямо заявил о зависимости от успеха частной компании «Бюро 1440», которая создает отечественный аналог Starlink: «Мы очень болеем за коллег. При реализации этого проекта должен появиться спутниковый интернет вещей в нашей стране. И тогда появится возможность и для "ЭРА-ГЛОНАСС" аварийные сигналы передавать из любой точки Российской Федерации».

Первые спутники уже на орбите, и это открывает новый этап развития системы.

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВСЕХ БЕСПИЛОТНИКОВ

С 1 марта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» запущена единая система идентификации гражданских беспилотников — от дронов до автономных грузовиков и водного транспорта. Менее чем за год, по поручению президента, создали не только инфраструктуру, но и нормативную базу.

Первый этап — сбор исторических треков и идентификация. Но дальше — больше.

«Современный интернет вещей для роботизированного транспорта дает очень много интересных возможностей помимо идентификации. Это и функция кибербезопасности, и задача определения технологической зрелости робофур и роботакси», — перечисляет Райкевич.

Уже сейчас к платформе подключены все робофуры, система фиксирует их безаварийный пробег и готовиться отличать ручной режим от автопилота. Ожидается закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), который сделает подключение к системе обязательным для всей такой техники.

Конечная цель — мультимодальность. Воздушные, наземные и водные беспилотники должны обмениваться данными на единой платформе.

«Это базис для того, чтобы в будущем появилась платформа не только идентификации, но и в какой-то момент координации всех беспилотных систем», — подчеркнул Алексей Райкевич.

ОТ КАТКА ДО САПЕРА

Совместно с дорожниками внедрили первый в России автономный грунтовый каток для строительства дорог. Результат превзошел ожидания: точность движения выросла с нескольких десятков сантиметров (у человека-водителя) до пары сантиметров (у системы).

«Это дает существенный выигрыш для технологического процесса. Даже если не экономить на зарплате человека, оставить его в кабине, уже здесь возникает очень хорошая экономика, позволяющая за короткий период времени отбить стоимость комплекта системы высокоточного автовождения», - говорит эксперт.

Но главное — тиражируемость. По словам Райкевича, сейчас этим же решением оснащают также машины разминирования. Универсальная система траекторного управления, отработанная на сельском хозяйстве, уверенно переходит в дорожное строительство и даже в оборонные задачи.

ПРОЗРАЧНОСТЬ АВТОБУСОВ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ

Одна из самых острых проблем межрегиональных автобусных перевозок — доля нелегалов, доходящая в некоторых регионах до 50%. Это напрямую угрожает безопасности миллионов пассажиров.

Эксперимент создания новой системы контроля пассажирских перевозок (с 15 января до 1 ноября) стартовал на маршрутах между Москвой и Петербургом и далее будет расширяться. Решение, формируемое также на основе поручений президента, призвано обелить рынок. «ЭРА-ГЛОНАСС» уже видит весь подключенный общественный транспорт, а теперь добавляет к этому официальные маршруты и расписания.

«Государство с помощью системы понимает в онлайн-режиме, чей это транспорт, идет ли он в соответствии с расписанием, идет ли он в соответствии с легальным маршрутом. Эту информацию мы даем билетным интернет-площадкам, и они продают легальные билеты, гарантируя качество предоставления услуг, соблюдения норм безопасности», — объясняет механизм Райкевич.

Кроме того, система автоматизирует бумажную процедуру согласования маршрутов: электронный помощник будет исправлять 95% ошибок, ускоряя и упрощая выход на рынок для добросовестных перевозчиков.

СТРАТЕГИЯ ДО 2030 ГОДА

Недавно совет директоров утвердил новую стратегию развития компании. Ключевое изменение — фокус на платформу для автономного транспорта.

«От простого мониторинга эта платформа совершенно точно будет двигаться к управлению транспортом. Uber или ЯндексGo — вот какова роль платформы в экосистеме такси? Она одна из ключевых», — проводит аналогию Алексей Райкевич.

Компания переходит от IoT (интернета вещей) к AIoT (искусственный интеллект вещей). Соединение данных с миллионов датчиков и алгоритмов ИИ позволит не только мониторить, фиксировать аварии, но и оптимально маршрутизировать роботов, соединять их с потребителями услуги и измерять технологическую зрелость каждого беспилотника.

«Ключевая задача на следующие 4–5 лет — развивать функционал национальной платформы. Сейчас она называется идентификацией беспилотников, а в будущем функционал будет существенно шире, чем просто идентификация», — говорит эксперт.

Как видим, за 11 лет система прошла путь от аварийного оповещения до фундамента цифровой трансформации российского транспорта. Система уже спасает тысячи жизней, фильтрует ложные вызовы с помощью ИИ, осваивает спутниковые каналы и становится обязательным элементом для всех беспилотных систем — от строительных катков до роботакси и дронов. Новая стратегия до 2030 года превращает АО «ГЛОНАСС» в архитектора автономного будущего, где платформа не просто наблюдает, а управляет движением грузов и пассажиров, повышая безопасность и удешевляя логистику. Как резюмировал Алексей Райкевич: «Автономный транспорт обладает на порядок более высоким уровнем безопасности», и задача госкомпании — сделать этот уровень достижимым в масштабах всей страны.