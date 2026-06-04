ДОМ.РФ и Билайн договорились о сотрудничестве на ПМЭФ

Фото: пресс-служба Билайна

4 июня на полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны начнут совместную работу по борьбе с мошенничеством, займутся цифровизацией каналов обслуживания и внедрением решений на основе искусственного интеллекта. Особое внимание — повышению безопасности голосовых коммуникаций, построенных на основе технологии «доверительного» звонка.

Стороны планируют совместно исследовать и развивать ИИ-модели, который выявляют телефонное мошенничество и противостоят атакам злоумышленников. Госкорпорация и компания также займутся развитием цифровых каналов автоматизированного обслуживания, онлайн- и офлайн-каналов института развития в жилищной сфере с использованием решений и платформ экосистемы больших данных. Отдельный блок соглашения посвящен реализации проектов с применением предсказательных и поведенческих алгоритмов взаимодействия на основе ИИ.

— Объединяя экспертизу ДОМ.РФ с передовыми технологическими решениями в области больших данных и искусственного интеллекта, мы выходим на принципиально новый уровень защиты и сервиса для наших клиентов. Особенно важно, что совместная работа позволит нам активнее бороться с телефонным мошенничеством, внедряя «доверительные» звонки и современные ИИ-модели для выявления угроз. Уверен, что наше партнерство станет драйвером цифровой трансформации, — отметил зампред правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Заместитель гендиректора по корпоративному бизнесу Билайна Максим Зайков выразил уверенность, что стратегическое партнерство станет примером эффективного взаимодействия телеком-оператора и института развития в сфере жилищного строительства:

— Сотрудничество с ДОМ.РФ — важный этап в развитии наших ИИ-решений для финансового сектора. Мы видим большой потенциал в совместной работе над технологией доверительного звонка и ИИ-моделями для выявления телефонного мошенничества.