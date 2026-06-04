Т-Банк объявил, что подключает к Мультибанкингу Совкомбанк и всех клиентов Сбербанка

Кроме того, Т-Банк подписал соглашение с Совкомбанком. Таким образом, в приложении Т-Банка теперь можно управлять счетами 5 банков, включая Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Совкомбанк.

Мультибанкинг – это функционал, с помощью которого клиенты банков-партнеров могут быстро и безопасно просматривать в одном банковском приложении совокупный баланс и балансы отдельных счетов, а также историю операций в нескольких банках и переводить деньги из одного банка в другой без комиссии на одном экране.

В России Мультибанкинг активно развивает Т-Банк. В октябре 2025 года Т-Банк уже объединил счета четырех крупнейших банков страны в своем мобильном приложении. Тогда функционал для клиентов Т-Банка и Сбербанка работал в тестовом режиме на части клиентов. Теперь Мультибанкинг расширен на всю базу, и 55 млн пользователей смогут управлять своими счетами в Сбербанке в приложении Т-Банка.

Также к Мультибанкингу присоединяется Совкомбанк. Подписание соглашения о сотрудничестве с Т-Банком состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума-2026, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Клиенты смогут добавить свои счета в Совкомбанке в мобильное приложение Т-Банка и наоборот. Доступ к функционалу в пилотном режиме планируется открыть в сентябре.

- Мультибанкинг — это принципиально новый уровень контроля над своими финансами, - отметил вице-президент по внедрению инновационных государственных технологий и сервисов Т-Банка Иван Зимин, - За последние полгода число клиентов, которые добавили счета банков-партнеров в свое банковское приложение, выросло в 17 раз и составило 350 тысяч. Ежемесячно клиенты совершают с помощью Мультибанкинга около 60 тысяч переводов.

Как отмечают в Т-Банке, объединение информации о счетах в разных банках в одном приложении доступно благодаря технологии Открытых API при поддержке Банка России. Она позволяет банкам по защищенным каналам обмениваться информацией о счетах своих клиентов.