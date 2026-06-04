Ох, давненько, давненько наш ВМФ не принимал в боевой состав надводных кораблей такого могучего класса. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» уже почти завершил испытания после глубокой модернизации и скоро вернется на службу в Военно-морской флот.
Знающие толк в кораблях китайские спецы уже разразились эпитетами в адрес нашего обновленного крейсера. А заодно и постращали американцев: «Худший кошмар ВМС США», «Россия возвращает в строй советского «монстра», «Возрожденный корабль не имеет себе равных по огневой мощи во всем мире», - пестрят заголовки китайских СМИ.
Аналитики, оценившие обновление, называют Нахимова «худшим кошмаром» для авианосной группы ВМС США. И даже обычно очень ревнивый и на все лады расхваливающий достоинства американских кораблей обозреватель издания The War Zone Томас Ньюдик вынужден был сквозь зубы назвать возвращение советско-российского крейсера «значимым моментом как для российского флота, так и для глобального баланса сил».
Учитывая, что несколько лет назад встал на ремонт наш единственный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (и пока неизвестно, когда вернется он в строй), такое пополнение с лихвой компенсирует «пробоину» в боевых порядках российского ВМФ.
Флот заждался ветерана, построенного еще в годы существования СССР и размещенного в ремонт аж 12 лет назад (сроки окончания работ должны были завершиться в 2018 году).
В военно-морской среде было немало пессимизма: «а надо ли отправлять на модернизацию корабль, которому «скоро на пенсию»?» Что новый корабль построить будет дешевле. Но думающие по-иному адмиралы и кораблестроители сумели доказать, что у Нахимова есть добротная основа для обновления «по последнему слову техники». Что и было сделано.
А сегодня корабль уже сдает последние госэкзамены и готовится к возвращению в состав ВМФ России после модернизации. Вот на это и обратили внимание китайские журналисты, опубликовавшие в издании 360kuai восторженную статью.
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов»:
Водоизмещение — 25 860 т
Длина — 250 м
Ширина — 25 м
Высота — 59 м
Мощность двигателей — 140 000 л.с. (2 ядерных реактора)
Скорость хода — 32 узла
Дальность хода — более 1000 км
Экипаж — 750 человек.
Зенитная артиллерия, ракетное вооружение, противолодочное вооружение, артиллерия. Есть 20 вертикальных подпалубных пусковых установок ударных крылатых ракет комплекса «Гранит», которые на Западе называют «убийцами авианосцев», 96 ракет зенитно-ракетного комплекса ПВО корабля дальней зоны поражения «Форт» (аналог сухопутного С-300) и 128 ракет комплекса ЗУР «Кинжал» (наземный «Тор»).
«Адмирал Нахимов» после модернизации получил 80 ячеек УКСК (универсального корабельного стрельбового комплекса) под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон».
На корабле в настоящее время 96 шахт для зенитных ракет морского варианта С-300ФМ/ЗРС С-400.
Крейсер оснащен противолодочным торпедным комплексом «Пакет-НК».
Существенно повысят возможности корабля многофункциональные зенитно-ракетные комплексы ЗРПК «Панцирь-М».
По признанию многих военных экспертов, «Адмирал Нахимов» стал самым мощно вооруженным кораблем из ныне существующих в мире. Такое разнообразное вооружение наделяет его всесторонними возможностями ведения боевых действий. И делает его одним из самых грозных надводных боевых кораблей в мире.
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов:
- «Адмирал Нахимов» окажется самым современным кораблем с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны».
Американский журнал Military Watch:
«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России».