Мэрию Екатеринбурга и Кремль в Казани закрыли сетками от дронов: как россиян пугают с помощью фотошопа

В свердловском УФСБ опровергли вброс про сетки от дронов на мэрии Екатеринбурга. Фото: Dark_Side/Shutterstock/Fotodom

По сети расходится информация, что здание администрации Екатеринбурга закрыли сеткой, защищающей от дронов. То же самое и с Кремлем в Казани. Туристы, якобы, хватаются за головы, а местные жители бьют тревогу. Однако верить таким публикациям нельзя - как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на выявление фейков, это всего лишь попытка напугать людей.

В доказательство своих слов авторы постов - естественно, анонимные - приводят соответствующие снимки. Объекты целиком спрятаны за зеленой паутиной и выглядит это все не очень. Но стоит только детальнее изучить кадры, да или просто прийти на место, то становится понятно, что речь идет о вранье.

Поспешили с комментариями и из администрации Екатеринбурга. Действительно, ничего подобного на самом деле не происходило:

- На фасаде ведутся плановые восстановительные работы, а вовсе не монтаж защиты от дронов. Натянута строительная сетка, чтобы не падали обломки. То, что рассылают, это фотошоп.

Еще 15 мая декоративная часть фасада здания мэрии обрушилась. Поврежденные участки были оперативно закрыты защитной тканью - сейчас их приводят в порядок. Наряду с поддельными фотографиями недоброжелатели в качестве «улики» приводили и реальные - после тех самых событий.

Вслед за первым опровержением понадобилось и второе. Как объяснили в Антитеррористической комиссии Урала в Свердловской области, зафиксировано применение «новой тактики ведения информационной войны».

- Злоумышленники попытались провести очередную информационную атаку в социальных сетях. Сначала в региональных каналах был запущен фейк о том, что здание городской администрации якобы закрыли специальными защитными сетками против БПЛА. После того, как эта информация была оперативно опровергнута, организаторы вброса запустили вторую волну дезинформации. В новых сообщениях утверждалось, что первоначальная новость якобы была правдой, а официальные опровержения являются ложью, - прокомментировали в УФСБ по региону.

Главная цель таких действий - дестабилизация обстановки внутри общества и подрыв доверия граждан к официальным источникам:

- Такие «многоходовки» стали новым трендом деструктивных сил. При этом для придания веса своим манипуляциям они по-прежнему прикрываются именами ведомств, создавая поддельные аккаунты и рассылая сообщения от их имени.

Аналогичная история и в Казани. Там не так сильно заморачивались. Мошенники просто взяли из соцсетей россиянки Юлии К., недавно путешествовавшей в столицу Татарстана, кадры с местных достопримечательностей и с помощью графического редактора добавили на них все ту же зеленую сетку. Подделка видна невооруженным глазом. А владельцы канала, разместившие пост об этом, его уже удалили.

Власти призывают не реагировать на такие провокации и проверять информацию. Ориентироваться нужно только на проверенные источники.