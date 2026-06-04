Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев Фото: Комсомольская правда.

—…Айсен Сергеевич, я знаю, что это далеко не первый форум в вашей биографии. Каковы конкретные направления работы делегации Якутии на ПМЭФ-26? Какие ключевые соглашения уже в работе или готовятся к подписанию?

— Питерский форум, безусловно, это - главный форум страны. И участие в нем для нашей республики очень важно.

Ведь именно здесь мы подводим итоги наших предыдущих договоренностей с крупнейшими компаниями страны и мира, с рядом федеральных ведомств, с различными учреждениями культуры, образования.

И цель всех этих соглашений одна - улучшение жизни людей, повышение ее качества в Республике Саха (Якутия).

Айсен Николаев - на полях ПМЭФ: Нас - миллион. И мы - российский регион долгожителей…

26 СОГЛАШЕНИЙ НА 90 МИЛЛИАРДОВ

— Сколько сейчас в якутском портфеле соглашений, которые вы увозите с питерского форума?

— В этом году у нас их будет порядка 26, они сейчас уже все парафированы.

— Это много?

— Нормально, у нас их обычно 26-30.

Раньше было больше… Но мы сейчас все-таки стараемся подписать соглашения, которые приносят конкретный, измеримый, ясный результат.

И вот у нас 26 соглашений, общая сумма инвестиций по ним - порядка 90 миллиардов рублей. И, конечно, они очень разнообразные.

— А можно подробнее?

— У нас есть экономические соглашения, конкретно связанные с развитием телекоммуникации. Их мы здесь будем подписывать и с «Вымпелкомом», с МТС.

Имеются направления, которые относятся к культуре. Сейчас вот подпишем документы о сотрудничестве с Кунсткамерой, нацеленные как раз на дальнейшее изучение якутской Арктики.

— О, это очень любопытно…

— Есть и такие, которые вовлекают, скажем так, наших недропользователей в работу по сохранению уникальной природы Якутии. Вот я сейчас после вас пойду подписывать соглашение с компанией «Саханефть», это дочерняя компания Иркутской нефтяной компании. И наше сотрудничество будет посвящено дальнейшей работе по увеличению популяции диких лесных бизонов на территории республики.

— Насколько мне известно, здесь у вас - замечательные результаты.

Мы же завезли бизонов из Канады еще в 2006-м, 30 животных. Сегодня их у нас уже 300. И мы очень надеемся, что в недалеком будущем их количество превысит 1000.

«МЫ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ТЕРЯЕМ. ОНО У НАС РАСТЕТ»

— Айсен Сергеевич, когда я думаю о Якутии, вспоминаю свои командировки к вам. И особенно меня впечатлила одна поездка к вам, когда встречался с долгожителями. И был поражен, когда мне рассказали, что республика входит в ряд регионов, где самое большое число долгожителей на 1000 населения.

Я знаю, что вы также являетесь лидерами по продолжительности жизни и рождаемости. И мы как-то с вами интервью готовили - когда у вас родился миллионный житель…

— Да - миллионный.

— Что вы для этого как глава республики делаете? Мне известно, что только в 2025-м объем господдержки материнства и детства составил 30 миллиардов рублей. Наверное, кроме денег нужно еще что-то – душа, я не знаю, любовь, браки удачные? У вас в основном удачные, я так понимаю?

— Конечно же, решение задач демографической политики сегодня для нашей страны, и для нашей республики в частности, это, наверное, важнейшее направление. И Якутия гордится тем, что мы, несмотря на все сложности, население не теряем, оно у нас, пусть небольшими темпами, но растет.

И в 2023 году его численность второй раз в истории превысила миллион.

Миллион у нас был в советское время, потом - серьезное падение, и вот сейчас нас больше миллиона, и мы эту планку - по рождаемости - удерживаем.

— А вы знакомы с миллионным жителем?

— Да, лично знаком с Саиной, замечательная девочка, хорошо растет, дай Бог счастья, удачи ей и ее родителям. Она из Мирнинского района.

И, конечно же, для нас радостно то, что по естественному приросту населения Якутия занимает 9-е место в стране. А еще мы стали регионом, где средняя продолжительность жизни - самая большая по Дальнему Востоку.