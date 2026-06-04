Юрий Афонин: Мы требуем провести всероссийский аудит системы ЖКХ - куда частники дели триллионы?

27 мая, в программе «Партийная среда» (она, кстати, почти «пятилетку» выходит на Радио «Комсомольская правда») участвовал депутат Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КП РФ Юрий Афонин.

Прямо во время прямого эфира радиослушатели предложили резко изменить «повестку дня» и обсудить тему, которая первоначально не была предусмотрена в нашей передаче. Вот что произошло…

Алекс, слушатель Радио «КП» (его поддержали еще два человека):

…- Вот такой вопрос – почему Афонин и Гамов забыли о референдуме, который два с лишним года проводила в регионах страны Компартия Российской Федерации?

Афонин:

- Мы не забыли, мы об этом обязательно сейчас расскажем. Потому что одни из ключевых вопросов, которые были внесены на наш народный референдум, который продолжается, и в котором приняли участие более 15 миллионов граждан… Это вопросы, связанные с жилищно-коммунальным комплексом, с тарифами ЖКХ, с возвращение жилищно-коммунального хозяйства в руки государства.

Потому что частник в системе ЖКХ показал себя неэффективным собственником. И, конечно, тема ЖКХ является одной из ключевых.

Корр.:

- Юрий Вячеславович, а вы же прямо сейчас приехали с круглого стола, где как раз и обсуждалась эта тема.

Афонин:

- Я приехал с большого круглого стола… круглый стол проходит в Доме Союзов, в Колонном зале… А там принимались многие важные решения. И мы сейчас с экспертным сообществом во главе с председателем нашей партии Геннадием Андреевичем Зюгановым как раз говорили об этих проблемах.

Корр.;

- Как спасти ЖКХ?

Афонин:

- Да… Проблемы нарастают. 60-70% систем изношено, к сожалению, задолженность населения перед организациями - почти полтора триллиона рублей. Главная проблема в том, что была расчленена единая коммунальная энергетическая система в 90-е годы. Господа Чубайсы, «демократы» и так далее ее просто развалили, передали в частные руки… А сейчас уже эти частные собственники, которые десятилетиями выкачивали деньги из коммунальной системы, собирали (деньги. - А.Г.) с населения… Они теперь говорят: система изношена, пусть государство ее забирает.

Мы четко сказали на отчете Счетной палаты (он проходил в Госдуме. - А.Г.) – нет, нужно установить мораторий до 2028 года на подъем тарифов ЖКХ и провести аудит: куда делись триллионы?

В какие активы эти коммунальные дельцы их перевели и возвратить народную собственность.

Главный вопрос народного референдума – возвратить систему ЖКХ в государственную собственность и тарифы не должны превышать 10% дохода семьи…

У нас есть населенные пункты, например, в той же Карелии, я сегодня приводил этот пример в своем выступлении – 10 тысяч только за тепло платят люди в небольшом населенном пункте. А сколько коммунальных катастроф?! Поэтому мы разработали программу поддержки ЖКХ, она должна быть государственной - в условиях нашей страны…

Почему ЖКХ называется системой жизнеобеспечения? У нас самые большие холода. В Европе в январе минусовые температуры практически никогда не бывают, а у нас морозы, снегопады и так далее…

От системы ЖКХ зависит нормальная жизнь всех граждан нашей страны. Поэтому большие проблемы, большая программа и мы предложили ее развитие…