Блогерам на RUTUBE будет удобнее получать выплаты от площадки

Т-Банк и Газпром-Медиа Холдинг договорились на ПМЭФ-2026 об интеграции финтех-решений для выплат авторам RUTUBE. Интеграция финтех-решений банка в российскую платформу позволит автоматизировать выплаты блогерам. Соглашение также предусматривает сотрудничество в сфере цифровой рекламы.

После внедрения новых инструментов, блогеры платформы смогут бесшовно получать вознаграждения за размещаемый на платформе контент — по номеру карты или через Систему быстрых платежей. Все финансовые операции планируется совершать в едином интерфейсе. Так видеоплатформа сможет масштабировать процесс расчетов с авторами по мере роста программы монетизации.

Для расчетов с авторами российский видеохостинг будет использовать сервис массовых выплат физлицам Jump.Finance. Платформа позволяет бизнесу рассчитываться с большим количеством получателей выплат, например, авторами, внештатными специалистами или участниками партнерских программ.

По данным владельцев платформы, в 2025 году авторы уже заработали на RUTUBE 1,5 млрд рублей. На фоне роста авторской монетизации технологичная платежная инфраструктура становится важным элементом развития платформы.

— Экономика авторов и цифровых платформ активно развивается, и вместе с ней растет потребность в удобных, быстрых и надежных инструментах для массовых выплат. Платформам важно эффективно рассчитываться с большим количеством получателей, а авторам — просто и прозрачно получать вознаграждение за свой контент. Мы рады начать сотрудничество с «Газпром-Медиа Холдингом» и RUTUBE — внедрение платежных решений для авторов станет первым шагом нашего партнерства. Видим большой потенциал для его дальнейшего расширения — как в платежных сервисах, так и в других направлениях взаимодействия наших экосистем, — прокомментировал подписание соглашения директор департамента корпоративного бизнеса Т-Банка Алексей Иевлев.

— Мы ценим своих авторов и видим их огромный вклад в развитие RUTUBE. Поэтому активно развиваем систему монетизации, которая помогает им зарабатывать и получать свою долю от рекламных доходов платформы, — рассказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Стороны также планируют сотрудничество в сфере цифровой рекламы. Речь о совместной реализации рекламных и маркетинговых кампаний, и обоюдном продвижении своих продуктах на ресурсах сторон.