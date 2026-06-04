В Сибири приступили к реализации первого арендного проекта ДОМ.РФ

Первый камень в основание арендного дома в Иркутске заложили во время ПМЭФ-2026. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске приступили к строительству первого арендного дома в Сибирском федеральном округе. Соглашение о запуске проекта 4 июня подписали на Петербургском международном экономическом форуме компания ДОМ.РФ и Иркутская область.

— Сдача дома даст возможность расширить предложение качественного современного жилого фонда, в том числе для специалистов, студентов, молодых семей и тех, кому важно жить и работать в городе без необходимости покупки квартиры. Мы видим, что арендное жилье становится в регионах одним из инструментов повышения качества жизни, — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время подписания соглашения.

Компания в проекте выступает участником долевого строительства, проектное финансирование строительства предоставлено Банком ДОМ.РФ, а к согласованию облика зданий привлекались архитекторы Фонда ДОМ.РФ. Вклад компании в экономику региона составил почти 4 млрд рублей.

Площадка для арендного дома определена на улице Верхняя Набережная. По проекту в четырех корпусах — каждый в шесть этажей — будут 164 квартиры и 20 машиномест. Участок под застройку получен в рамках механизма масштабного инвестиционного проекта (МИП) без проведения торгов. Заселять арендаторов планируют в четвертом квартале 2028 года.

Особенность арендных проектов от ДОМ.PФ в том, что съемщики получают готовые к проживанию квартиры с мебелью и бытовой техникой. В них можно оформить регистрацию. Все взаимодействие с арендаторами переведено в «цифровой формат». Среди услуг для жильцов — службы доставки, выгул животных и другие востребованные сервисы.

— Появление в регионе такого формата арендного жилья позволит беспрепятственно предоставлять льготу по возмещению платежей за наем квартир работникам бюджетной сферы. При реализации таких программ возникают сложности из-за частого отсутствия официального договора аренды или других проблем, не позволяющих предоставить ее. Данный проект позволит решить этот вопрос, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутской области с 2022 года действует налоговая льгота для операторов арендных домов. Это возможность для бизнеса оптимизировать экономику проекта, что в свою очередь повышает привлекательность создания современных арендных форматов. Арендный дом в Иркутске стал 13-м проектом ДОМ.РФ в сегменте такого жилья по стране.