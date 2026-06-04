Подведены итоги третьего ежегодного конкурса социнициатив «Отличные соседи»

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Торговая сеть «Пятёрочка», подвела итоги третьего ежегодного грантового конкурса социальных проектов «Отличные соседи».

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

В 2026 году на конкурс поступило 299 заявок из 54 регионов России. Победителей определил независимый экспертный совет. В его состав вошли представители проекта «Центры местного сообщества», специалисты некоммерческого сектора и руководители благотворительных организаций, обладающие опытом реализации социальных инициатив, развития территорий и оценки общественного воздействия. Этап воплощения проектов начнется 1 июля и продлится до 15 октября 2026 года.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Ключевой темой сезона стала «Семья рядом», а направлениями проектов — «Родное место», «Родное окружение», «Точка роста» и «Мы рядом».

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Все инициативы объединяет общая идея — поддержка добрососедства, семейных инициатив и местных сообществ.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Примеры проектов:

• В Сыктывкаре пройдут фотовыставки, инклюзивные мастер-классы и спектакли для поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

• В Снежногорске и Полярном летние спортивные активности и городские фестивали объединят жителей разных поколений для совместного досуга и знакомства.

• В Ярославле игровые и творческие мероприятия помогут семьям чаще проводить время вместе, создавать традиции и чаще общаться.

• В селе Грахово (республика Удмуртия) жители разных культур — русские, кряшены, марийцы, чуваши и удмурты — встретятся на мастер-классах и дегустациях, чтобы ближе познакомиться с культурой друг друга и почувствовать себя частью общего сообщества.

• В Сызрани (Самарская область) совместное благоустройство и создание арт-объектов превратит обычные дворы в точки притяжения для соседей.

• В поселке городского типа Оричи (Кировская область) экологические субботники и совместные посадки цветов в игровом формате обновят пространство двора и укрепят добрососедские связи.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Полный перечень победителей доступен на официальном сайте конкурса.