Российская группировка войск нанесла удары по местам хранения и запуска украинских дальнобойных дронов, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Фото: REUTERS.

Представитель Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, заявил об установлении контроля над населенным пунктом Комсомольское в Запорожской области силами группировки войск «Восток» (отметим, что в 2016 году, в угаре декоммунизации, киевские власти переименовали это село в Гуляйпольское).

За прошедшие сутки, по данным Конашенкова, украинские вооруженные формирования во главе с главкомом ВСУ Сырским понесли значительные потери: группировка «Север» ликвидировала 195 военнослужащих ВСУ, «Запад» – 210, «Южная» – 165, «Центр» – 370, «Восток» – 430, а «Днепр» – 50 человек.

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Согласно сообщению, всего было уничтожено более 1420 украинских боевиков и иностранных наемников, а также 11 единиц бронетехники (среди них два американских бронетранспортера М113), девять орудий, пять комплексов радиоэлектронной борьбы и 48 автомобилей.

Российская группировка войск нанесла удары по местам хранения и запуска украинских дальнобойных дронов, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по местам скопления украинских боевиков в 142 районах, используя армейскую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

Средства нашей противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда чешской РСЗО «Vampire» и 601 ударный дрон самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 4 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

156 058 - дронов.

661 - ЗРК.

29 608 - танков и бронемашин.

1 729 - РСЗО.

35 210 - орудий.

63 297 - единиц спецтехники.