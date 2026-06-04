Как зарабатывать деньги, делая мир лучше

Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА

- Кирилл, расскажите, пожалуйста, о фонде «Навстречу переменам». Чем вы занимаетесь, в каких регионах работаете, как поддерживаете предпринимателей?

- История фонда началась в 2012 году. Он сразу был ориентирован на поддержку социальных предпринимателей в сфере детства и работал на всю страну.

Ежегодно мы проводим поиск и отбор социальных проектов, которые помогают решать самые разные проблемы детства. Затем анализируем эти проекты, проводим конкурс, помогаем участникам сформулировать свои идеи. Ведь социальные предприниматели должны иметь четкую логику, структуру, понимать, как зарабатывать деньги. А после конкурса мы выбираем победителей - проекты, которым удалось лучше сформулировать бизнес-идею, показать перспективы развития, масштабируемость и ценность, то есть широкий социальный эффект. Эти предприниматели получают гранты.

Программа фонда рассчитана на три года. Всё это время мы ведем проекты: смотрим, как расходуются средства, корректируем развитие… А затем отпускаем в свободное плавание.

Таким образом, главная идея фонда - найти социальных предпринимателей, обучить их, довести проект до определенного уровня, дать стартовое финансирование, а потом выпустить полноценный бизнес, который будет работать и развиваться без сторонней поддержки, самостоятельно зарабатывая деньги.

- Что означает фраза «социальный предприниматель» и кого можно считать таковым?

- Социальный предприниматель - это прежде всего автор проекта, который помимо зарабатывания денег имеет социальную цель: решение какой-либо проблемы группы людей в регионе или по всей стране. Это могут быть проблемы, связанные с детьми (в том числе сиротами), людьми с ограниченными возможностями, пенсионерами, экологией, а также другие социальные темы широкого профиля.

Фонд начинал с детских программ, но в этом году мы изменили стратегию. Это одна из наших главных новостей, которую мы приберегли для Питерского форума. Мы расширяем сферу деятельности: уходим от исключительной темы детства и переходим ко всему рынку социальных предпринимателей - к решению самого широкого круга социальных и экологических проблем.

- Ваши программы направлены на поиск и поддержку инновационных решений, которые сделают жизнь детей, взрослых и мир в целом лучше. Приведите, пожалуйста, два-три примера таких решений. Как они работают на практике?

- За 14 лет работы мы обнаружили, что даже самые обычные, казалось бы, истории и решения могут стать инновационными для социальной сферы.

Фото: Андрей СЕРГЕЙКО

Например, из нашего фонда вышел и достиг международного уровня громкий проект инклюзивного театра, где актеры - это дети с синдромом Дауна. Проект существует до сих пор. Они ставят спектакли, продают билеты на них. Для данной проблемы это инновационное решение, высшая степень инклюзии. Во-первых, люди с особенностями развития могут реализовать себя в деле, необычном даже для здорового человека. Во-вторых, это потрясающе влияет на зрителей: они начинают иначе относиться к проблеме, к этим людям, общаться с ними. Театр фокусирует внимание общества на проблеме и помогает этим людям. Он несколько раз выступал за рубежом, получил международное признание. О нем сняли большой фильм, который показывали на федеральном канале. Фонд «Навстречу переменам» дал старт этому проекту, предоставив финансирование и проведя работу по обучению, формированию проекта и бизнес-идеи.

Еще один интересный проект - специальная одежда для детей и людей с особенностями развития. Как отец четырех детей, могу сказать, что маленького ребенка чрезвычайно трудно одеть и раздеть! А делать это приходится минимум дважды в день: утром на прогулку и после обеда. И эта удобная одежда — настоящее спасение. Этот проект при нашей поддержке запустили матери детей с особенностями развития, столкнувшиеся с ежедневными проблемами ухода и прогулок. Им было неудобно одевать детей в обычную «магазинную» одежду. Поэтому они скооперировались и придумали свою одежду, начали ее шить. У них есть интернет-магазин, они успешно развиваются, зарабатывают деньги и расширяют производство.

Также существует много проектов в области цифровых технологий: мобильные приложения, специальные обучающие программы для детей с особенностями развития, стикеры для слабовидящих людей. Есть программа по поиску и поддержке социальных стартапов. Ее победители попадают в инкубатор сроком на один или три года — это солидный период. Всего у нас более 500 таких проектов.

Фото: Андрей СЕРГЕЙКО

СНАЧАЛА ОТБОР, ПОТОМ ПОМОЩЬ И ОБУЧЕНИЕ

- Давайте по пунктам: кто участвует в вашем конкурсе и как повысить свои шансы попасть в этот инкубатор?

- Участвовать может любой человек (лидер или инноватор, как мы их называем), у которого есть идея, обладающая социальным эффектом. Причем подавать заявки могут не только те, у кого уже есть состоявшийся работающий бизнес. Но и те, у кого есть только идея - даже без юридического статуса НКО или социального предпринимателя. Заявку можно подать онлайн.

У фонда действует комплексная система оценки проектов, которая уже более десятилетия показывает себя как очень качественный механизм отбора перспективных уникальных проектов. Если проект проходит по ряду формальных критериев, мы доводим его до конкурсного уровня, где предприниматели могут защититься, выйти в финал и бороться за гранты либо продолжить обучение и совершенствование.

- Какие условия должны выполняться?

- Первое - проект должен решать реальную социальную проблему. Причем необязательно, чтобы раньше этого никто никогда не делал.

Второе - масштабируемость. Мы в первую очередь помогаем проектам, которые могут с районного или регионального уровня выйти на федеральный, — с нашей точки зрения, это большой плюс.

Третье - жизнеспособная бизнес-модель. В проекте должна быть логика, позволяющая зарабатывать деньги и существовать без нас.

- Затем проект попадает в инкубатор. Что в нем происходит?

- В инкубаторе идет интенсивное обучение лидера проекта (или команды) тому, как стать полноценным социальным предпринимателем. За много лет мы убедились в одном очень важном моменте: социальная часть у таких предпринимателей развита очень сильно. Часто проекты рождаются из личного опыта, боли, потребности, которую человек хочет решить. Они могут быть эффективными, востребованными, масштабируемыми… Но предпринимательская часть зачастую сильно страдает. И в этом нет ничего необычного: это простые люди, не предприниматели, их никто не учил зарабатывать деньги. И наша задача - прокачать предпринимательскую составляющую, но так, чтобы не пропала социальная часть и фокус не сместился на одно лишь зарабатывание. Наоборот, заработанные деньги должны делать сервис доступным для нуждающихся людей и позволять расти и развиваться.

На это направлена основная работа инкубатора. И для этого используются разные инструменты. В том числе и инструменты партнеров фонда - крупных коммерческих компаний, лидеров российской экономики. Среди них оператор мобильной связи T2, медиахолдинг РБК, компания «Восток Инвестиции». А на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших российских банков — Совкомбанком. Есть у нас и другие партнеры. Эти компании участвуют в работе инкубатора, их эксперты и сотрудники обучают социальных предпринимателей выстраивать свой бизнес.

Кроме того, мы предоставляем предпринимателям, которые участвуют в программах фонда, различные сервисы партнеров, чтобы дать им инфраструктурную основу для выращивания социальных проектов. Часто они сталкиваются с бытовыми, с точки зрения бизнеса, проблемами: как организовать бухгалтерию, юридическое обеспечение, маркетинг, продвижение продукта… Это типичные проблемы роста, но начинающие предприниматели не являются профессионалами в этих делах. И компании-партнеры предоставляют инфраструктуру для решения таких вопросов.

Таким образом, сейчас мы поняли, что можем создать полноценную инфраструктурную экосистему, которая через наше партнерство будет помогать всем социальным предпринимателям в стране.

«У ДЕТЕЙ МНОГО ИДЕЙ»

- Расскажите, пожалуйста, про вашу программу «Детский трек». Кто в ней участвует, как вы поддерживаете юных предпринимателей и какие инициативы уже успешно работают?

- Детский трек — это совсем свежая история. С момента основания фонда (когда он фокусировался на социальных предпринимателях в сфере детства) у нас есть детское жюри. То есть проекты отбирали не только взрослые, но и дети оценивали, насколько они будут интересны для целевой аудитории. А теперь мы пошли дальше: приглашаем на конкурс социальные проекты, созданные и придуманные детьми.

Не могу сказать, что они кардинально отличаются от проектов, созданных взрослыми - разве что они более инновационны и связаны с мобильными и цифровыми технологиями. Например, это игровые приложения для больных диабетом, где нужно контролировать прием пищи и уровень инсулина.

Мы считаем, что это хорошая история. У детей много идей, и мы не видим причин ждать, пока они вырастут. Мы даем им возможность участвовать уже сейчас и обучаем их абсолютно так же, как взрослых лидеров - социальных предпринимателей.