«Это позволяет в течение 6 месяцев запустить производство»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на ПМЭФ обсудил с инвесторами развитие формата Light Industrial

Фото: Александра СТЕПАНОВА

Разговор о развитии формата Light Industrial стал темой встречи губернатора Подмосковья Андрей Воробьёва с инвесторами. Эта деловая беседа с участием партнера ХСА/ INDUSTRIAL CITY Артема Петрухина и председателя правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрия Гусева прошла сегодня по полях ПМЭФ-2026.

Андрей Воробьёв отметил, что очень удобный формат Light Industrial привлекает сегодня и малый, и средний бизнес:

- Предприниматель получает все, что нужно для быстрого старта: площадку для выпуска продукции, складскую зону, офис, инженерную инфраструктуру, удобную логистику, сервисное сопровождение. Это позволяет не тратить 2-3 года на строительство с нуля, а в течение 6 месяцев запустить производство.

Губернатор напомнил, что в Московской области строятся и активно развиваются государственные индустриальные парки в формате «5 в 1». Они предусматривают, что на одной территории для будущих предприятий сразу создаются не только инженерные коммуникации и производственные боксы, но и городскую среду с кафе, зонами отдыха, спортивными площадками и другой инфраструктурой. И за всем этим следит профессиональная управляющая компания.

Андрей Воробьёв обсудил с представителями INDUSTRIAL CITY (это ведущий застройщик индустриальной недвижимости) и Совкомбанка проекты, которые будут реализованы на территории Подмосковья.

- Оба инвестора планируют создавать площадки на территории наших государственных индустриальных парков, - уточнил губернатор. - Это позволит разместить десятки новых производств на небольших площадях, привлечь частные инвестиции и, самое главное, дать жителям Подмосковья новые рабочие места рядом с домом.

Так, INDUSTRIAL CITY возведет индустриальные парки формата Light Industrial на Новой Риге и в Жуковском. Второй, к слову, станет одним из крупнейших по площади (280 тысяч квадратных метров).

Инвесторы отмечают, что за индустриальными парками Light Industrial – будущее промышленности России.

- Наша задача — создавать не просто квадратные метры для бизнеса, а полноценные цифровые экосистемы, способные обеспечивать рост компаний на десятилетия вперед, - объяснил Артем Петрухин. - В основе разработанного нами Манифеста развития индустриальных парков до 2050 года лежит идея полной автоматизации ключевых процессов управления территорией, интеграции искусственного интеллекта, беспилотной логистики, интеллектуальной энергетики и сервисов нового поколения. Индустриальный парк будущего — это не промышленная площадка, а высокотехнологичная среда, где производство, логистика, образование и городская инфраструктура работают как единая экосистема.

В свою очередь «Совкомбанк» планирует построить современные производственно-складские комплексы формата Light Industrial в действующих государственных индустриальных парках («Титан» в Ленинском округе и «Ключ» в Дмитровском). После их запуска (стройку завершат в конце 2027 года) будут созданы еще около 400 рабочих мест.

- Малому и среднему бизнесу требуются готовые, компактные и технологичные площадки «под ключ», куда можно быстро завезти оборудование и сразу запустить производство, - сказал Дмитрий Гусев. - Московская область — лидер по созданию условий для инвесторов, и мы рады внести свой вклад в развитие инфраструктуры региона. Для нас важно, что эти современные площадки помогут укрепить внутренний производственный потенциал Подмосковья и станут надежным домом в том числе для компаний, занимающихся импортозамещением.