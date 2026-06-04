На ПМЭФе представили первый в мире платёжный терминал с искусственным интеллектом

Фото: Сбер

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер показал новый платёжный терминал - НЕО. Главное отличие от обычных устройств: терминал сам подстраивается под человека. Датчики определяют рост и положение покупателя, после чего экран автоматически меняет угол наклона.

Для оплаты улыбкой в НЕО используется система распознавания лица на базе ToF-камеры с 3D-картографией. Адаптивная подсветка и алгоритмы искусственного интеллекта позволяют проводить идентификацию при любом освещении - хоть в тёмном магазине, хоть подпрямыми лучами солнца. Внутри восьмиядерный процессор, отдельный NPU-чип для локальной обработки данных, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Три микрофона, улучшенная акустика и тактильный виброотклик делают взаимодействие с устройством максимально комфортным.

Терминал принимает все виды оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Кроме того, через НЕО доступны сервисы оплаты частями (BNPL), начисление и списание бонусов «Спасибо», а также функция чаевых. Кстати, последняя оказалась очень востребованной: как рассказали в Сбере, после того как чаевые встроили прямо в терминал, посетители стали оставлять их в три раза чаще.

Фото: Сбер

- Россия — мировой лидер по развитию биометрических платежей благодаря технологиям Сбера. За последние два года мы показали россиянам, что покупки можно оплачивать не только картой, но и улыбкой.

Напомню, что у нас сегодня самое большое в мире внедрение оплаты по биометрии. Но клиенты хотят большего: чтобы всё работало ещё быстрее, появлялись новые эмоции. Теперь не вы подстраиваетесь под устройство, а оно под вас. Лучшие тактильные ощущения, виброотклик, принципиально иной клиентский опыт. Уверен, что в ближайшие годы подобные решения станут новым стандартом платёжной инфраструктуры, - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По его словам, внедрение сервисов рассрочки прямо в терминал увеличивает выручку торговой точки на 20–40% -чем выше средний чек, тем заметнее эффект.

НЕО в первую очередь ориентирован на точки с высоким чеком, где важен не просто расчёт, а атмосфера и эмоции. До конца 2026 года Сбер планирует установить несколько тысяч терминалов НЕО, предзаказ уже открыт. При этом банк продолжает развивать и текущую линейку: терминалов с биометрией.