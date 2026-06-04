«Темы ПМЭФ соответствуют стремительно меняющемуся миру»: В Петербурге торжественно открылся международный экономический форум

В Северной столице на площадке Экспофорума состоялось торжественное открытие 29-го Санкт-Петербургского международного экономического форума Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице на площадке Экспофорума состоялось торжественное открытие 29-го Санкт-Петербургского международного экономического форума. Выступая на открытии с приветственным словом, губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что Петербург создавался как передовой промышленный город и остается таковым.

- Сегодня Санкт-Петербург является передовой инвестиционной площадкой России. Мы создаем и внедряем новые технологии, прорывные технологии, которые позволяют изменить мир, улучшить качество жителей нашей страны и нашего города. Технологии — это основа суверенитета, основа будущего многополярного мира. Мы рады нашим гостям, мы готовы сотрудничать и приглашаем вас стать частью будущего нашего города, - сказал Беглов.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак отметил, что за основу деловой повестки форума взяты ключевые вызовы и угрозы современности, которые требуют обсуждения на международных площадках и выработки общих решений.

- Форум стал одной из основных мировых площадок, на которой обсуждаются мировые экономические проблемы, развитие России, выработка решений, которые позволили бы решать проблемы и обеспечивать устойчивый рост России и ее партнеров, - сказал Новак. - Тема которая заявлена «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему», по сути означит логику взаимной выгоды, партнерство направленное на то, чтобы обеспечивать развитие взаимоотношений, направленных на экономический рост.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В числе главных вызовов современности Новак назвал изменение структуры мировой экономики, ее центр смещается в Евразию. Так за 30 лет назад доля стран большой семерки в мировом ВВП упала, а доля стран БРИКС выросла до 40%.

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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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- Рады работать в Петербурге, городе, который связывают Европу и Азию, - сказал он. - Поддерживаю тему этого года. Дискуссии о трансформации модели роста, искусственном интеллекте, безопасности и другие полностью соответствуют контексту мира, который переживает глубокие изменения.

Отметим, в ПМЭФ-2026 принимают участие более 20 тысяч участников более чем из 130 стран мира.