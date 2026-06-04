Карты «Мир» станут ключом доступа к региональным и федеральным льготам

Генеральный директор, председатель правления Национальной системы платежных карт» (НСПК) Дмитрий Дубынин. Фото: Пресс-служба АО «НСПК»

В России готовятся запустить проект «Моя карта «Мир». Привычный платежный инструмент получит новый набор социальных функций, который в первую очередь связан с предоставлением льгот жителям. Инновационный сервис позволит расплачиваться удобными способами и одновременно пользоваться мерами поддержки по всей стране. Об этом рассказал генеральный директор, председатель правления Национальной системы платежных карт» (НСПК) Дмитрий Дубынин во время делового завтрака «Стратегии инновационного развития регионов: в поиске идей и ресурсов» на ПМЭФ-2026.

НСПК стремится сделать платежные решения и сервисы адаптивными и удобными для участников платежного процесса: человека, бизнеса, федеральных и региональных органов власти. Так на базе карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП) уже развивается ряд новых технологий. Среди них — универсальный QR-код, оплата по биометрии и бесконтактные платежи смартфоном по блютуз («Волна»). Во время выступления гендиректор НСПК говорил о необходимости обеспечить доступность этих решений по всей стране, чтобы они были доступны в каждом населенном пункте

И регионы здесь принимают активную роль. Субъекты могут адаптировать их и развивать под свои задачи и экономику территории. Эта концепция сейчас воплощается в проекте «Карта жителя». Он работает на базе карты «Мир». Функционал позволяет дополнить ее различными полезными сервисами, такими как транспортное приложение, полис ОМС, пропуск на учебу, банковские программы лояльности.

Проект «Моя карта «Мир» — инициатива Правительства РФ и Центробанка. Реализовать его поручили НСПК совместно с ключевыми для сферы министерствами.

Основные задействованные участники – это НСПК, Минцифры России, Минтруд России, Минтранс России и Федеральное Казначейство. Они вместе работают над созданием единого механизма доступа к государственным и негосударственным льготным программам. Его основой также станут карты национальной платежной системы.

— Мы внедрили «Карту жителя» в регионах и подумали, что надо идти дальше — не только масштабировать проекта, а развивать. Сейчас «Карта жителя» замкнута внутри региона, работает только на его жителей, — объяснил Дмитрий Дубынин.

В Правительство внесен проект Постановления для утвердждения «пилота» — тестовой работы проекта в ряде регионов. Известно, что на этом этапе возможность появится в трех субъектах.

Работать новый сервис будет так: если у жителя есть какая-то льгота (на проезд в общественном транспорте, бесплатный проход в определенные учреждения, возможность покупки товара и услуги по спеццене) — он сможет получить ее по своей банковской карте. Причем наименование банка значения не имеет. Карту нужно будет «привязать» на портале Госуслуг и использовать для получения льгот без бумажных документов.

— Проект позволит объединить региональные и федеральные льготы — за счет возможностей Госуслуг, информационных систем ведомств. Инструмент после «пилота» будет работать по экстерриториальному принципу — то есть вне зависимости от того, где находится житель конкретного региона. Он сможет получить свою льготу, скидку, — рассказал Дмитрий Дубынин.

В проекте предусмотрено и добровольное участие бизнеса. Компании смогут бесплатно добавлять в проект свои программы лояльности и адаптировать их для разных категорий льготников.

В НСПК считают, что новый проект также станет аналитическим инструментом для региональных и федеральных властей. Поскольку все использования льгот будут учтены.

— Регионы получат не только удобный для жителей механизм получения льгот, но и эффективный инструмент получения информации для анализа востребованности мер поддержки, где будет учтено каждое взаимодействие льготника с организацией, предоставляющей льготу, — отметил глава НСПК.