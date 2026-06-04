Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов Фото: Комсомольская правда.

3 июня начал работу Петербургский международный экономический форум – 2026. Как всегда, огромный интерес проявили к этому событию представители госструктур и бизнеса более чем из 100 стран мира. В нынешнем году форум собрал более 20 тысяч человек.

Многие из участников не могли пройти мимо студии Радио «Комсомольская правда» с политическим обозревателем «КП», журналистом Кремлевского пула Александром Гамовым. Одним из первых гостей стал глава Республики Хакасии Валентин Коновалов.

Валентин Коновалов: Компания «РУСАЛ» занялась у нас сельским хозяйством

- Валентин Олегович, прежде, чем поговорим о Петербургском международном экономическом форуме, скажите, как проходит в Хакасии патриотическая акция «Подвиги отцов – крылья сыновей», которая еще с прошлого года получила широкое общественное звучание.

- Акция развивается. В прошлом году мы попали с самой длинной Стеной памяти в Книгу рекордов России. В акции приняло участие более 25 тысяч человек.

В этом году у нас в два раза больше конструкций. Одна конструкция вмещает представление 44 героев, с фотографией, фамилией, именем и отчеством. Эти стенды в обычное время стоят в учреждениях, на предприятиях, в коллективах, и все работники могут видеть героев, предков, которые есть у их товарищей. Потом мы все это выстраиваем в единую стену. Уже стал мал Парк Победы, и продолжающий его Черногорский парк в Абакане.

- Везите в Москву.

- Кстати, так и планируем сделать. На следующий год освоим еще ряд общественных площадок. У нас есть крупный парк культуры и отдыха, его тоже теперь будем задействовать. Ну и, конечно, к акции присоединяются другие регионы России, ЛНР, ДНР.

Мы не против, если участников станет еще больше. И каждый человек, прогуливающийся в парке, может остановиться, посмотреть, изучить Стену памяти, одновременно дыша свежим воздухом.

- Ну, а теперь вернемся к ПМЭФ. Вы ведь приехали не с пустыми руками? Какие документы, какие контракты вы собираетесь здесь подписать?

- В целом у нас 10 соглашений подготовлено к подписанию. Понятно, что перед форумом, загодя проводится очень большая работа с потенциальными инвесторами, ряд встреч запланирован также на площадке мероприятия.

Если говорить об инвестиционных проектах, то мы рассчитываем более чем на 17 миллиардов рублей. Могу выделить замысел в сфере сельского хозяйства. У нас предприятие «РУСАЛ» занимается не только производством алюминия, но и буквально несколько лет назад обратило взор на сельскую местность в Орджоникидзевском и Ширинском районе. И в рамках форума мы подписываем дальнейшее расширение их растениеводческого производства у нас в Республике Хакасия на 3 миллиарда рублей.

А вот возможности компании «РусГидро» (тоже крупное наше предприятие, одно из знаковых и ключевых в регионе)мы намерены использовать в сфере цифровизации: подписываем соглашение о создании центра обработки данных, который смогут использовать как предприятия региона, так и органы государственной власти. Конечно, это облегчит управление экономикой региона.

- Валентин Олегович, не могу не спросить. Сейчас у меня было интервью с Айсеном Николаевым, главой Республики Саха (Якутия), и вы так тепло поприветствовали друг друга. У вас тесные контакты ?

- Безусловно. И с Якутией, и с другими регионами - с Ленинградской областью, Свердловской областью. Опять же, большая работа до этого проведена. Это взаимодействие и в плане экономики, и в плане туризма. Мы недавно открыли авиарейс на Екатеринбург, и на взаимовыгодных условиях развиваем туристическое направление. По данным, которые мы получаем от Сбербанка (ну, это то, сколько приезжих расплачиваются картами Сбера у нас в регионе), в прошлом году нас посетили 2,3 миллиона человек. А, например, по данным Росстата количествозарегистрированных жителей других регионов в средствах размещения (гостиницах, отелях) перевалили за 600 тысяч человек, и это первое место в Сибири по росту турпотока, 16,5%.

- А цены какие у вас?

- Ну, в принципе, как и в среднем по России. Какие-то товары дешевле…

Вообще мы очень активно поддерживаем наши обрабатывающие производства, в частности, пищевую промышленность. Например, цены в общепите у нас ниже, чем в среднем по стране. И у нас очень натуральная продукция.

- За счет каких отраслей, налогов, источников республика планирует компенсировать просевшие доходы?

- У нас, действительно, есть проблемы в угольной отрасли, ну, как и во всем мире, и в других угольных регионах России. Есть известные проблемы со сбытом алюминиевого производства.

Чем мы это компенсируем? А вот чем: уже не первый год реализуем стратегию диверсификации экономики, уменьшения зависимости, в частности, от добычи угля, например.

- Каковы результаты?

- В 2025 году налоговые доходы региона выросли на 13% при среднем по стране в 6%. То есть мы поступательно меняем сегодня структуру экономики. Да, это небыстрый процесс, это процесс постепенный, но путь осилит идущий, и мы по этому пути идем. В частности, у нас растет число малых и средних предприятий. В прошлом году их стало больше на 900 единиц.

- А что такое «Хакасская технологическая долина»?

- Это крупный проект, мы им занимаемся уже не первый год, занимаемся совместно с «Русским алюминием», это ключевой инвестор. В планах расширение, в частности, переработки алюминия. В два раза планируется увеличить мощность производства. Более того, у нас есть еще ряд инвесторов, которые на этой площадке планируют разместить: другие высокотехнологичные производства, в частности, оборудование для горной добычи, конвейерное оборудование (это подшипники) и ряд других направлений.

- А вот еще есть проект «Долина Менделеева» - это что такое?

- «Долина Менделеева» - это крупный федеральный проект, идея Сергея Кужугетовича Шойгу.

- Это что-то, связанное с обороной?

- Кластер по переработке металлов, в том числе редких и редкоземельных, с замкнутым циклом, то есть вплоть до производства высокотехнологичной продукции, материалов. Кластер вообще должен охватывать весьАнгаро-Енисейский регион, но Хакасия тут является одной из ключевых точек, потому что у нас есть Саяно-Шушенская ГЭС, которая производит большое количество энергии, и есть, опять же, наша промышленная площадка рядом с Саяногорском, особая экономическая зона, мы уже проработали возможность ее расширения. Ну, и Абакан готов также помочь с созданием исследовательской части. Потому что данный проект «Долина Менделеева» планируется как кластер, объединяющий, с одной стороны, производство, а с другой стороны, науку и исследования.

- В завершение я не могу не сказать, что мой герой Валентин Олегович Коновалов – член КПРФ. Какое участие в этих или в других проектах принимает Центральный Комитет компартии, какую помощь оказывает лично глава КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов?

- Ну, помощь непосредственную вообще от Геннадия Андреевича как от лидера партии и как от лидера фракции Государственной Думы мы постоянно ощущаем. И во взаимодействии с министерствами, с правительством эта помощь республике идет, в том числе и в продвижении вот таких крупных проектов. Ну и, конечно, помогает вся наша фракция, все наши депутаты от КПРФ.

- Спасибо огромное, Валентин Олегович. Надеюсь, мы с вами, еще пообщаемся и в Москве, и в Хакасии.