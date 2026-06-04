По сети распространяют фейк о запрете иностранных гаджетов: как все на самом деле

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях и мессенджерах анонимные пользователи распространяют якобы распоряжение губернатора Амурской области Василия Орлова о запрете организациям использовать иностранное цифровое оборудование. Мол, такое решение МИД РФ принял после недавней поездки Владимира Путина в Китай. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание лживых новостей, такое решение на самом деле не принималось.

Авторы подделки исхитрились и с помощью фоторедактора создали сразу два фальшивых документа - один от имени заместителя главы Министерства иностранных дел Андрея Руденко, другой - от Орлова.

В том, что за подписью Руденко, дипломат сообщает главе региона о визите в Поднебесную и уверяет, что принимающая сторона следила за гаджетами российских гостей, так как те сделаны из китайских компонентов, и узнала много секретного про Приамурье. Продолжаться так не может и все заинтересованные ведомства, в том числе и силовые, настаивают - нужно переходить на отечественного производителя!

Помимо того, что само содержание «рекомендации» абсурдно, так в нем еще и допущены грамматические ошибки: «…для проведения активных мероприятий информационного воздействия на граждан России, проживающий, в т.ч. и на территории...» - в официальных документах такого рода опечатки недопустимы.

Следующий «нормативный акт» идет уже от имени губернатора. Это то самое распоряжение о переходе на российское цифровое оборудование. И здесь сразу видно подвох. Во-первых, нумерация документа выполнена через дробь - 37/5-р. В оригинальных же цифры так не разделяются.

Во-вторых, содержание. Звучит требование, что все должно быть реализовано до 8 июня, то есть, за четыре дня. Но это невозможно физически. Ранее Минцифры РФ выступило с инициативой, что объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на российское ПО в сроки до 2028-2036 годов. Это поэтапный процесс для сложных систем - энергетики, транспорта, медицины…

Стоит ли говорить, что ни на сайте МИД РФ, ни на ресурсах правительства Амурской области ничего подобного нет. Последнее опубликованное распоряжение Василия Орлова датировано 20 мая и говорится там совсем о другом, о назначении главы Бурейского округа.

С опровержением выступил и телеграм-канал «Голос безопасности. Амурская область», курируемый Антитеррористической комиссией и ЦУР, и направленный на борьбу с экстремизмом и терроризмом.

«Очередная волна лживой информации прокатилась по Приамурью. Схема без изменений — имитация официального документа регионального правительства, отсылки к различным федеральным органам власти и полный абсурд по содержанию», - прокомментировали там.

Акцент провокаторов сделан на некорректных действиях китайских коллег, в то время как официально все иначе. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали 40 документов о сотрудничестве, в том числе совместное заявление об укреплении партнерства и декларацию о многополярном мире и международных отношениях нового типа. Также были заключены межправительственные и коммерческие соглашения. Это свидетельствует об отсутствии какого-либо негативного фона во время майской встречи.

Власти призывают доверять только проверенным источникам и внимательно изучать все документы. Ориентироваться следует только на официальные ресурсы.