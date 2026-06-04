Россияне рассказали, как их дети проводят лето

Лишь 18% россиян отправляют детей в загородные лагеря. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме напомнили, кто имеет приоритетное право на зачисление в школьные лагеря. Группы формируются в первую очередь из ребят льготных категорий, а на оставшиеся места могут претендовать все остальные. При этом сами россияне отметили, что их дети нечасто бывают в лагерях, а чаще проводят летние каникулы за городом. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Так, 47% опрошенных рассказали, что их дети обычно на все лето уезжают к бабушкам и дедушкам, живут несколько месяцев на даче или в деревне, дышат свежим воздухом, помогают по хозяйству, отдыхают, купают в речке, едят садовые фрукты и овощи, это для них куда интереснее и приятнее, чем поездка в лагерь.

«Мой ездит к бабушке на все лето. Так дешевле, и ему раздолье. Даже при условии поездки с моими родителями на море все равно дешевле выходит, чем в лагеря на все лето», - делится участник опроса.

А вот 18% респондентов отправляют детей в загородные лагеря. Кто-то выбирает лагерь недалеко от города, а кто-то, наоборот, выбирает лагерь на юге, чтобы ребенок побыл на море, покупался в море, наелся свежих фруктов и ягод.

«Лагерь - это замечательно. Постоянно своих детей отправляю, им там весело и интересно, и мне спокойно, что они довольные и под присмотром», - рассказывает участница опроса.

Еще 11% отдают детей в школьные лагеря, когда ребенок день проводит с уже знакомыми ему ребятами в школе, развлекается, гуляет, а вечером возвращается домой.

А вот оставшиеся 24% выбрали вариант «другое». Многие сообщили, что их дети на все лето остаются дома. Некоторые добавили, что на несколько недель берут отпуск, чтобы съездить отдохнуть с ребенком за город или к морю, но в остальное время, школьник отдыхает дома, гуляет во дворе с друзьями и развлекает себя сам.

Некоторые признались, что не прочь отправить ребенка в лагерь, но это либо дорого, либо дети сами отказываются от такого развлечения.

«Дорогие сейчас лагеря», - разводит руками участница опроса.

«У меня очень домашние дети, они всегда дома», - делится другая.

«Не ездит никуда, т.к. не хочет, а я и не настаиваю. А бабушка и дедушка работают летом как и я, да и перерос сын уже тусовку с бабушкой. Во дворе веселее ему», - рассказывает еще одна респондентка.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 600 человек.