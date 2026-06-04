Развод и крокодиловая сумка за 20 миллионов: Жена Павла Буре, объявив о разрыве с хоккеистом, вернулась к светской жизни

40-летняя Алина Буре и легендарный 55-летний хоккеист Павел Буре сейчас находятся в процессе развода Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Agalarov Golf & Country Club отшумел VI Кубок по гольфу Radio Monte Carlo. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов. Гостями события по традиции стали и звезды шоу-бизнеса и спорта: Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Алина Буре, звезды балета Игорь Цвирко и Кристина Кретова, телеведущая Татьяна Геворкян, блогер и визажист Елена Крыгина и другие знаменитости.

Дмитрий Маликов и Алина Буре вышли на поле, чтобы взять мастер-класс у опытных инструкторов. К слову, это один из первых светских выходов жены звезды хоккея Павла Буре Алины. Пара, вступившая в брак в 2009 году, сейчас находится в процессе развода. 40-летняя Алина Буре, пока ещё действующая жена легендарного 55-летнего хоккеиста Павла Буре.

Это один из первых светских выходов жены звезды хоккея Павла Буре Алины. Фото: пресс-служба Radio Monte Carlo

Для своего первого выхода в свет после новостей о грядущем разводе Алина выбрала с первого взгляда очень простой образ: джинсовые бриджи, зеленая футболка, кеды. Но это только с первого взгляда.

- На фото мы видим очень дорогую сумку Birkin из крокодила. К сожалению, снимок не позволяет сделать более детальный анализ этой редкой вещицы, но нельзя не отметить, что этот аксессуар выпускается в двух видах. Обычная сумка из этой линейки стоит около 20 миллионов рублей. А такая же, но с фурнитурой инкрустированной бриллиантами может стоить и порядка 47-50 миллионов рублей. Целое состояние! - делится с KP.RU ювелир Григорий Бакатов.

На фото с Алиной мы видим очень дорогую сумку Birkin из крокодила. Фото: пресс-служба Radio Monte Carlo

Судя по всему, хоккеист частенько баловал супругу дорогими и редкими обновками. Однако развод Буре, к сожалению, нельзя назвать безоблачным.

Напомним: Павел Буре и Алина Хасанова поженились в 2009 году, когда легендарный хоккеист уже завершил свою карьеру. В браке у пары родились трое детей (Павел (2013 года рождения), Палина (комбинация имен Павел и Алина, 2015) и Анастасия (2018)), определения места жительства которых сейчас и обсуждается в суде.

Павел Буре и Алина Хасанова поженились в 2009 году, у них трое совместных детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Не разрешился пока и вопрос о разделе совместно нажитого имущества. По данным СМИ, состояние супругов оценивается в 70 миллионов долларов.

- Вся финансовая нагрузка легла на меня одну и уже давно! Надеюсь, суд все сделает правильно и защитит их интересы, - написала в соцсетях светская львица.

Впрочем, Алина не исключает примирения с Павлом.

- В этой жизни всё возможно, главное – желание! Я просто хочу жить спокойно, воспитывать своих детей и быть в мирных отношениях с отцом моих детей. Я ему от всей души желаю только счастья, – говорит супруга спортсмена.