ДОМ.РФ и РЭЦ объединяют усилия для развития экспорта

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На полях Петербургского международного экономического форума гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко и глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на комплексную поддержку экспорта отечественной высокотехнологичной продукции, работ и услуг группы в сфере жилищного строительства.

Соглашение закрепляет основные направления долгосрочного стратегического партнёрства. Стороны намерены использовать все доступные инструменты для экспертного и инфраструктурного сопровождения этой деятельности. В частности, планируется взаимная информационная и консультационная помощь по вопросам развития экспорта, включая его финансирование, а также совместная организация профильных мероприятий.

«ДОМ.РФ как единый институт развития в жилищной сфере обладает колоссальным объемом уникальных компетенций, программных решений и инструментов, эффективно действующих внутри страны и готовых к масштабированию на международный рынок. Подписание меморандума – стратегический шаг, который позволяет объединить наши отраслевые знания и продукты с поддержкой РЭЦ для создания новых возможностей экспорта нашего опыта на внешние рынки. Так, например, лифты Щербинского лифтостроительного завода, который входит в группу ДОМ.РФ, получили сертификат качества «Сделано в России», подчеркивающий высокие стандарты производства. Уверен, что наше сотрудничество станет мощным драйвером для экспорта российской экономики в целом», - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Объединяя экспертизу ДОМ.РФ как единого института развития в жилищной сфере и наши компетенции в сфере поддержки экспорта, мы сможем системно продвигать российские решения за рубежом. Это не только станет драйвером роста несырьевого экспорта, но и укрепит международный имидж российской продукции. Такой подход ускорит выход отечественных технологий и промышленной продукции на зарубежные площадки и напрямую увеличит долю успешных экспортных контрактов», - говорит генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Реализация положений меморандума создаст основу для долгосрочного взаимодействия, отвечающего современным вызовам глобальной экономики. Интеграция экспертного потенциала двух институтов развития позволит сформировать уникальное экспортное предложение.