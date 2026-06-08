В Парке Горького вновь откроется городское пространство для спорта, вечеринок и карьерных активностей

Фото предоставлено пресс-службой X5.

Открытие пространства «Сфера X5» у Голицынского пруда пройдет 15 июня. В будние дни площадка действует как бесплатный коворкинг под открытым небом в центре Москвы. Вечером и по выходным превращается в место для отдыха, общения и профессионального нетворкинга.

Авторы идеи рассказывают, слоган этого сезона проекта — «Время крутиться (по новому)». Концепция призвана помочь людям совмещать отдых и развитие без перерыва на каникулы: учиться новому, думать о карьере и следить за трендами даже летом.

Внутри пространства столы для работы и встреч, лаунж-зона с мягкими креслами. Доступен быстрый Wi-Fi, розетки, бесплатная питьевая вода. Также на территории — готовая еда, напитки и зона отдыха.

— В прошлом сезоне на площадке прошло больше 300 мероприятий — от спортивных до развлекательных. В этом году программа станет еще шире, а основное внимание будет уделено карьере, работе и развитию, — сообщили в пресс-службе X5.

В программе этого года — HR конференции с участием руководителей крупных компаний и экспертов, презентации исследований рынка труда, чемпионат бариста, специальная пит стоп станция для курьеров. На площадке отметят День работника торговли, проведут стендап-выступления с известными комиками, вечеринки с диджеями. Среди анонсов также большой молодежный фестиваль work life blend («слияние работы и жизни» — современный гибкий подход, стирающий строгие границы между профессиональной и личной сферой) с рейвом от известного блогера.

В выходные гости смогут присоединиться к активностям бегового и велосипедного клубов. По вечерам — сеансы с показами современных художественных и документальных фильмов в рамках Beat Film Festival. На площадке откроется лекторий, среди спикеров — эксперты из X5 и приглашенные гости.

Посетить коворкинг можно по будням со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00. Вход бесплатный, но нужна регистрация на сайте проекта. Там же можно посмотреть расписание и выбрать интересные события. Развлекательная программа идет всю неделю, включая выходные.