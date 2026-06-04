Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Это уже традиция: в рамках Петербургского международного экономического форума Владимир Путин собирает глав крупнейших мировых СМИ. Среди 12 руководителей в Константиновском дворце в Стрельне были не только представители, так называемых, дружественных нам стран, но и французская Франс-пресс, и американская Ассошиэйтед Пресс, и немецкая Дойче Прессе-Агентур.

Мы выбрали для вас главное, о чем говорил российский лидер на этой встрече.

ПОПЫТКА НАДАВИТЬ НА ПУТИНА НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВАМИ МИРОВЫХ СМИ 4 ИЮНЯ 2026

Главный редактор службы новостей по Европе и Африке Associated Press Джеймс Джордан. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Вы хотите контролировать весь Донбасский регион или вы готовы заключить сделку? - спросил редактор американского Associated Press.

- Одно другого не исключает, - улыбнулся Путин. - С чего вы взяли, что здесь есть противоречие? А что касается конфликта на Украине, нас интересует только реальность. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Главная проблема Вооруженных сил Украины сегодня - катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек.

Дальше президент России сыграл с американцем в беспроигрышную игру: в ответ на его оценочные, ничем не подкрепленные слова, привел цифры и факты.

Путин рассказал о неудачах ВСУ и победах российской армии Владимир Путин рассказал о масштабе дезертирства в украинской армии. По мнению политика, причиной этому стала принудительная мобилизация

Итак, считалочка катастрофы в украинских войсках от Владимира Путина:

1. В месяц Украина теряет порядка 40 тысяч личного состава. Это убитые и раненые.

2. Мобилизация несчастных людей на улицах дает Киеву приток в 15-16 тысяч человек в месяц.

3. Еще 14 возвращаются из госпиталей.

4. Складываем - получаем -10 тысяч в месяц. Мало? А теперь прибавьте к этому по 20 тысяч дезертиров в месяц. Минус 30 тысяч.

Путин эту логику не продолжал. Но если досчитать, получим: примерно 700-тысячная армия ВСУ потеряла уже 100 тысяч. Остается 600. Значит нужно еще…20 месяцев, чтобы у Киева буквально не осталось ни солдата.

- Потери ведут к утрате территорий, - продолжал Путин давить американца. - Только за последнее время примерно российская армия поставила под свой контроль 2440 квадратных километров. Вы сказали про Донбасс - Российская Федерация полностью взяла под контроль ЛНР - 100% наши. И свыше 85% территории ДНР - здесь еще совсем недавно Украина контролировала около 25%, сейчас уже меньше 15%. Мы контролируем 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается…

Стачивается армия. Слабеет сопротивление. Но дроны у Киева еще есть - и в достатке…

ДРОНЫ И КОМПРОМИССЫ

Да, о дронах Путин тоже не забыл. Не стал пропускать мимо ушей факт, что в Петербурге были прилеты. Признал - да, некоторые беспилотники действительно прорываются сквозь нашу эшелонированную - одну из лучших в мире - систему ПВО.

- К сожалению для нас, некоторые прорываются. Но в России имеется система ПВО. Да, мы должны ее совершенствовать. И мы будем ее укреплять! Но у Украины вообще такой системы нет, - дробил фактами глава государства.

Небо над Киевом сейчас превратилось в большую дыру. Снарядов катастрофически не хватает. Это признает и сам Зеленский. Нет у Украины и ударной мощи: «Искандеров», «Кинжалов», «Орешников», то есть гиперзвука, крылатых ракет…

- Еще нужно заметить, что у России есть собственная производственная, ресурсная, научная и кадровая база для решения всех задач по обеспечению Вооруженных сил. Есть патриотизм и воля российского народа, которые являются главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции, - не останавливался Путин.

Попытка американца намекнуть на то, что России пора бы остановиться на линии фронта, звучавшая намеком в вопросе, тоже нашла свой ответ.

- Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. Тогда перед Россией были поставлены вопросы по компромиссам. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению, - решительно подытожил Путин.

Повисла тишина. Гендиректор ТАСС спросил у американского коллеги:

- Есть еще какие-то вопросы?

Американец молчал…

Владимир Путин: "Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами". Фото: REUTERS.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА

Воспользовавшись паузой, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал свой вопрос: действительно ли «удары возмездия» в ответ на теракты украинского режима становятся для нас нормой? Что Россия получает от использования в них сверхсовременного оружия, например «Орешника»?

- Что касается наших новых систем, мы действительно начинаем их использовать, это касается и «Орешника», - утвердительно ответил на первую часть вопроса Путин.

Путин рассказал о неудачах ВСУ и победах российской армии Владимир Путин рассказал о масштабе дезертирства в украинской армии. По мнению политика, причиной этому стала принудительная мобилизация

Глава государства продолжил - с новыми вооружениями ситуация выходит из обычных рамок. Дело в том, что во все времена баллистические ракеты тестировали на полигонах. А испытания «Орешника» проходили только в условиях боевых действий.

- Поэтому…по-честному, открою вам большую военную, государственную тайну: у нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника»! Мы просто били туда, где было удобно посмотреть результаты, - сказал Путин.

Президент продолжил - удар по городу Белая Церковь, по укрепрайону в Донецкой Народной республике - все были тестовые пуски. Более того - местность специально выбирали так, чтобы ее можно было детально изучить с помощью беспилотников.

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- На место удара потом залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, всё куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника». По назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки, - подытожил Путин.

А вот это было сильно. И намек, и предупреждение. Что «Орешник» могут запустить и по Киеву, по Банковой - куда решит командование. Или по бункерам под Банковой. Но сначала нужно понять, как глубоко он пробьет землю. Какой будет поражающий эффект.

Чтобы точно достать назначенные цели.

ЧТО ПУТИН СКАЗАЛ БЫ ЗЕЛЕНСКОМУ?

Ярчайшим моментом вечера стал ответ президента о мире. Французский журналист задал затасканный вопрос - является ли Зеленский законным представителем, подписантом, президентом Украины. А Путин внезапно ответил, что он сказал бы в момент подписания…

Но по порядку. Сначала российский лидер как будто невзначай заметил, что Зеленскому вообще-то не очень-то можно участвовать в следующих президентских выборах.

- Два года назад, ровно два года, в 2024 году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут всё-таки выборы или нет? Второе. По Конституции Украины у президента может быть только два срока по пять лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законно, тут два года уже прошло. И теперь он что, будет избираться ещё на пять лет? Не положено! - подставил внезапную подножку украинской власти Путин.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Брови западного журналиста взметнулись вверх. Такого он точно не ожидал. Но Путин продолжал - если две страны действительно придут к мирному соглашению, человек, который сможет подписать со стороны Украины, найдется.

- Было бы желание! Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдём до окончания конфликта? Как минимум можно и нужно было бы сказать: «Слава Богу, что всё закончилось», - сказал Путин.

СЛУХИ О СМЕРТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Естественно, не обошли западные журналисты своими вопросами состояние российской экономики, ведь именно здесь кроется главная надежда Европы заставить Россию пойти на уступки.

- Как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Так и сейчас. Нам то пророчили поражение на поле боя, то, я помню, ещё прежний президент США говорил о том, что экономика России разорвана в клочья.

Путин спокойно констатировал: кто-то на Западе очень хочет выдать желаемое за действительное. И перешел на свой любимый, неоспоримый язык цифр. Сравнил показатели России и Евросоюза. За последние три года ВВП Европы вырос примерно на три процента. У нас рост на 10%.

При этом Путин признал – есть вопросы с инфляцией и ростом цен. Власти пошли на жесткие решения, повысив ключевую ставку – чтобы остановить этот рост. Руководство страны прекрасно понимало – это на время снизит инвестиционную привлекательность России. До сих пор министры и представители Центробанка спорят на эту тему. Но самое главное – непростые решения позволили добиться результата.

- Год к году, вот за апрель, экономика не полностью ещё, но возвращается к целевым показателям. 5,4%. Это уже хороший результат. При этом продолжает расти промышленное производство. Растут реальные доходы населения - где-то на 28 с лишним процентов. Рост заработной платы - свыше 25%, - привел цифры президент.

Путин добавил, что Россия сократила госдолг до 15,6% ВВП. И спросил француза, какие показатели в его стрране. Журналист, поежившись, ответил - 115% .

- Поэтому ещё раз вернуть вас к Марку Твену, - иронично заметил президент. - Всё это даёт нам основание полагать, что мы на правильном пути.

ЕВРОПА СКОРО ПРИДЕТ МИРИТЬСЯ – НУЖНО ТОЛЬКО ПОДОЖДАТЬ

Много говорили о Европе. Предлагали, например, посредничество Европы в решении украинского конфликта. Здесь глава государства без сомнения ответил, что посредник должен сохранять нейтралитет, а Евросоюз открыто поддерживает Украину.

- Да, наверное, Евросоюз мог бы сыграть положительную роль (в разрешении конфликта), но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, - подытожил Путин.

Поговорили о том, собирается ли Россия нападать на НАТО – европейцы напирали на то, что США выводят свои вооружения из Германии и Европа становится более уязвимой. Президент, слушая вопрос, рассмеялся.

- Каждый, кто думает об этом, должен себе задать вопрос: зачем? Нам зачем это нужно? Понятно, конфликт на Украине. В основе конфликта лежит госпереворот на Украине и подавление там всего русского. А на Европу зачем? – спросил российский лидер.

Президент продолжил объяснять – претензии России к Украине более чем реальны. И, если задуматься серьезно, Европа вырастила под своим боком монстра.

- Вот мы всё время говорили, что одна из целей нашей операции - это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили: «Какая денацификация? Вы ерунду плетёте». И сейчас все видят перезахоронение на Украине нацистов, которые во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. По-моему, миллион евреев уничтожили, ни в чём не повинных людей. И вот сейчас на Украине останки их убийц с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины, - взывал к здравому смыслу президент.

Путин изумился гробовому молчанию европейцев. Неужели немцам все равно? Почему с критикой (да и то «вялой») выступили только Польша и Израиль? Почему возрождающего ужасную идеологию Зеленского встречают с улыбкой в европейских столицах? И неужели понятная цель Запада – ослабить Россию – стоит того, чтобы допускать самое настоящее, подтвержденное сотнями фактов, возрождение нацизма?

- Что с этим делать потом? Коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну или ассоциированным членом, ещё там в каком-то качестве. Но об это этом-то хоть надо подумать. Это же для всех угроза…

А в конце беседы президент все-таки поделился своим видением будущего: он уверен, что время, когда Европа поймет, что Россия ей нужна, еще настанет. Причем – в ближайшем будущем. И нам осталось только подождать…

- Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать девять беременных женщин, как известно, ребёнок всё равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. И я думаю, что дело как раз к этому и идёт, - сказал президент.

Напоследок Путин предложил ЕС «отбросить колониальный подход» и отнестись к нашей стране с уважением, как к равному партнеру. Тогда и российский газ потечет по трубам – достаточно только кнопку нажать. И экономическое сотрудничество наладится.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ СО СМИ 4 ИЮНЯ 2026

О НОВОМ ПРЕЗИДЕНСТКОМ СРОКЕ

- Только Господь знает, хватит нам здоровья - и мне, и вам, и всем здесь собравшимся - для того, чтобы дожить до завтра, решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей. Что касается моих решений - действительно, Конституция позволяет мне баллотироваться в 2030 году. Но мне кажется, рано об этом говорить совсем. Я сейчас даже не думаю об этом. Совершенно откровенно - даже не думаю.

КАК ЗАКОНЧИТСЯ ИРАНСКИЙ КРИЗИС?

Путин заявил: Россия в 2015 году уже помогала США и исламской республике прийти к соглашению, приняв на хранение весь обогащенный уран. И в этот раз мы готовы помогать - но в данный момент ни штаты, ни сам Иран не согласны с таким развитием событий. Однако если что-то изменится - предложение Москвы в силе.

О КАЗАХСТАНЕ

Отношения двух стран идут «по восходящей». Но это не значит, что дела вести просто - казахские политики всегда бьются за интересы своего народа. Поэтому и договорились строить АЭС, поэтому вместе добываем топливо и уран - это и называется партнерство.

РЕШЕНИЕ АРМЕНИИ

Путин заметил - нынешняя власть в Ереване никогда не скрывала стремления в Европу. И Россия не вмешивается в это решение. Мы просто просим быстрее провести референдум (идею его провести озвучивал сам Пашинян), чтобы решить, остается Армения в ЕАЭС, или ей придется покинуть объединение из-за несоответствия таможенных стандартов ЕС и Евроазиатского союза.

ГОРДОСТЬ МОДИ

Журналист из Индии спросил, не мешает ли сближениие Дели и Вашингтона отношениям между Россией и Индией. Путин удивился - и заметил, что Индия должна и будет развивать внешнеполитические связи сообразно своим интересам.

- Другой аспект, что США пытаются по некоторым вопросам оказывать давление на Индию… Но мне кажется, все уже давно поняли, что давить на премьер-министра Моди, который возглавляет государство с полуторамиллиардным населением, бесполезно, - сделал тонкое политическое замечание Путин.