ИИ может довести до психоза: главный психиатр Минздрава предупредила об опасности общения с электронным доктором

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Одна из сессий ПМЭФ-2026, проходящего в эти дни в северной столице, была посвящена ИИ - использованию искусственного интеллекта в медицине. Ведущая сессии, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала о любопытном эксперименте:

- Мы придумали несуществующий диагноз и предложили вылечить его нескольким моделям ИИ. DeepSeek и ChatGPT поддались со второго раза. Они начали с полной уверенностью лечить диагноз, которого нет в медицине. А Алиса держалась. Пусть [в другом] она была не самой лучшей по сравнению с более профессиональными моделями, но в данном случае держалась крепко, и нам за державу было приятно.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Фото: Валентин Егоршин / РОСКОНГРЕСС

Между тем пациенты во всем мире, включая россиян, активно консультируются у ИИ по медицинским вопросам. О возможных «побочных эффектах» такого общения рассказала главный внештатный психиатр Минздрава России, руководитель НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Светлана Шпорт.

Главный внештатный психиатр Минздрава России, руководитель НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Светлана Шпорт. Фото: Алексей Александронок/РОСКОНГРЕСС

С одной стороны, ИИ может эффективно применяться в ходе скринингов - первичных профилактических проверок психического здоровья, отметила эксперт.

- Когда мы говорим о каких-либо [психических] расстройствах, их возможных признаках, каждому из нас хочется узнать: действительно ли есть проблемы [с психическим здоровьем] или нет. И здесь мы можем доверить часть работы при проведении скринингов искусственному интеллекту. Или сам человек может себя проверить (с помощью онлайн-тестов для самодиагностики. - Прим. Ред.). Но при первых же сомнительных результатах нужно обязательно обратиться к врачу!

Самолечение с помощью «электронного доктора» категорически недопустимо, подчеркнула главный психиатр Минздрава. И даже может нести серьезную опасность для психики.

- В России уже есть случаи «побочных эффектов» - когда пациенты полностью переходили от лечения у врача-специалиста к рекомендациям искусственного интеллекта. На сегодня это единичные случаи, но они достаточно тяжелые - мы видели, что пациенты доходили до психозов.

От редакции: психоз это состояние, при котором человек теряет связь с реальностью. Он может видеть или слышать то, чего нет (галлюцинации), или быть твердо убежденным в том, что не соответствует действительности (бред).

Как пояснила Светлана Шпорт, случаи психозов после «лечения» у ИИ наблюдались у пациентов, которые изначально имели тяжелые психические расстройства. Общение с нейросетями усугубило состояние больных.

- Такие пациенты в обязательном порядке должны наблюдаться врачом. Их состояние ухудшалось из-за того, что искусственный интеллект рекомендовал в конечном итоге отменить терапию [ранее назначенную врачом]. И на фоне отмены терапии возникало обострение состояния, - уточнила главный психиатр Минздрава. - Поэтому мы рекомендуем обязательно поддерживать связь с врачом и доверять ему.

Как отмечают специалисты, общение с ИИ на медицинские темы может быть вредно и даже опасно для людей с неустойчивой психикой. И тем более для пациентов с уже установленными психиатрическими диагнозами. Дело в том, что современные ИИ-модели зачастую обучены подстраиваться под мысли, состояние, настроение собеседника-человека. И, по сути, «отзеркаливают» - подтверждают и развивают его собственные представления и идеи. Для людей с отклонениями в психическом здоровье это чревато усугублением состояния.

- Зачастую ИИ строит диалоги с целью «подлизаться» к людям. И это может привести к плохим результатам, - подтвердил в одном из интервью «КП» практикующий врач-психиатр Артем Гилев. - Например, у моей супруги, психолога, в практике был случай, когда ее клиенту с мыслями о суициде чат-бот с ИИ заявил: «Да, это твое право и действительно выход, решение проблемы». К счастью, человек не стал руководствоваться такой «поддержкой». А если бы послушался?..

Поэтому при проблемах с психическим здоровьем очень важно обращаться к настоящим врачам, а не полагаться на рекомендации «электронного доктора», подчеркивают эксперты.

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