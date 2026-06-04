Виктория Боня рассказала о подлом поступке Ксении Собчак

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Виктория Боня и Ксения Собчак при любой возможности не упускают случая пустить шпильку в адрес друг друга. Дочь мэра Санкт-Петербурга и уроженка Читинской области знакомы еще со времен совместных съемок в «Доме-2». Виктория всегда считала Ксению слишком заносчивой, и один случай это подтвердил.

В соцсетях Боня вспомнила давний эпизод, приключившийся на съемках. Виктория тогда была участницей «Дома-2», а Собчак – ведущей реалити-шоу. В одном из эпизодов Вика решила сделать дружеский жест и подарила Ксении букет из 25 красных роз. Это число тогда соответствовало возрасту телеведущей.

«Я хотела подарить тебе эти 25 роз, как если бы я дарила их тебе каждый год. Прими, пожалуйста», - предложила Боня.

Ксения в ответ просияла, взяла букет и обняла Викторию. Этот отрывок стал вирусным в соцсетях. Зрители «Дома-2» писали: «Где-то в параллельной вселенной они дружат».

Однако в реальности все оказалось совсем не так, как перед камерами. По словам Бони, Ксения выбросила подаренный букет.

«Помните этот момент? Оказалось, что Ксения не взяла эти цветы и оставила их на улице возле своей гримерной. Я увидела их на следующий день. Я бы так не смогла», - рассказала блогерша.

Бона рассказала, что Ксения выкинула букет, который она ей подарила. Фото: кадр видео.

Ранее Боня и Собчак публично схлестнулись в январе этого года. Ксения прилюдно назвала Викторию «профессионалкой секса». Собчак неожиданно вспомнила о давней подруге во время интервью со скандальным предпринимателем Сергеем Полонским. Беседа с бизнесменом, когда-то заявившим «нет миллиарда - идите в...», вышла в эфире ее YouTube-канала. Разговаривая с Полонским, Ксения вдруг заявила, что он составил бы отличную пару с Викторией Боней, поскольку они очень похожи. В ответ Полонский признался, что любит «профессиональный секс».

«Она тоже! Мне кажется, она профессионалка секса», - заявила Собчак.

Виктория Боня в соцсетях призналась, что не знает, как реагировать на это заявление Ксении.

«Это был комплимент или оскорбление? Пока не пойму», - написала Боня.

Ранее Ксения не раз нападала на звезду «Дома-2». В 2022 году Собчак намекнула, что Виктория пристрастилась к запрещенным препаратам. Поводом послужили сомнительные оздоровительные практики, которые Виктория рекламировала в соцсетях. Боня с восторгом рассказывала, что посетила мероприятие с участием перуанского шамана и после этого феноменально похудела.

Когда после своего печального опыта Виктория угодила в больницу, Собчак напомнила подписчикам о вреде шаманских практик и посоветовала им не следовать примеру Бони.