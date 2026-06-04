Глава АКИТ Артем Соколов: Онлайн-торговлю вином могут разрешить с марта 2027 года

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

ИСТИНА О ВИНЕ

- Легализация онлайн-торговли алкоголем часто обсуждается в России. Но ситуация не меняется. Скажите, как эксперт рынка: почему так происходит? Может, политической воли не хватает?

- Самое интересное, что политическая воля есть. Глава государства выражал ее уже несколько раз, последний — буквально неделю назад.

Я уверен, что введение контролируемой онлайн-торговли в этом сегменте точно возможно. Во-первых, технологии уже достаточно развиты. Во-вторых, это безопасно. В-третьих, мы можем создать абсолютно контролируемый периметр: государство будет понимать, где выпущен напиток, кому продан, видеть прозрачную цепочку поставок от производства до конечного получателя. Потребитель же сможет быть уверен, что ему не привезут суррогат непонятного происхождения, а продадут качественную продукцию.

Сейчас онлайн-торговля спиртным де-факто существует. Мы открываем интернет и находим множество ресурсов, предлагающих напитки разной крепости. Проблема - в отсутствии легального предложения для аудитории, которая хотела бы приобрести качественную продукцию, но не может сделать это законно.

По данным ВЦИОМ, 79% россиян даже не знают, что продажа алкоголя в интернете запрещена! Привыкнув к тому, что уже любой магазин предлагает доставку, люди в подпольных интернет-магазинах «жмут на кнопку» и им привозят алкоголь. Поэтому нет ничего удивительного в таком клиентском поведении. И, к сожалению, при повышенном спросе этот правовой вакуум становится питательной средой для нелегальных криминальных схем и оборота некачественной продукции.

- Но, когда обсуждается вопрос легализации онлайн-торговли спиртным, речь идет только про вино российского производства. Почем именно вино и почему именно российское? По логике чиновников, если покупатель будет онлайн покупать, допустим, чешское пиво, то непременно сопьется, а российское вино избавлено от такой опасности?

- Здесь дело в другом. В стране серьезно развивается виноделие, и нашим предприятиям необходима поддержка. Она оказывается по разным направлениям. Но сейчас винодельня может представить свою продукцию либо у себя в небольшом магазине, либо в торговых точках неподалеку. А для полноценной презентации продукции ей нужен гарантированный рынок сбыта федерального охвата. Электронная торговля предоставляет такую возможность. Это совершенно иной масштаб и другой уровень спроса для конкретной винодельни.

Интернет-площадки устроены так, что их «полка» безгранична. Поэтому, на наш взгляд, легализация доставки стала бы серьезным подспорьем для производителей.

В целом это эксперимент, который покажет, насколько бизнес готов качественно выполнять ограничения и условия для работы со сложной товарной категорией. К этому вопросу нужно подходить серьезно. Должно быть полноценное лицензирование каждого участника оборота. У производителей лицензии есть, им ничего не нужно менять - они уже прошли все требования государства. А новые игроки, которые окажутся в цепочке, должны получать лицензии. В первую очередь эти документы должны удостоверять, что компания, предлагающая вино, подключилась к системе ЕГАИС (государственная база данных, созданная для контроля за производством и оборотом алкогольной продукции, - Ред.).

Второй критерий — проверка возраста клиента. Нужно полностью исключить вероятность продажи спиртного несовершеннолетним. Все необходимые технологии у нас уже есть. Существует единая биометрическая система, а также идентификация личности через Госуслуги. Подключение к ним тоже может быть условием лицензии. Кстати, предполагается, что верификация будет проходить в два этапа: подтвердить возраст нужно будет при заказе на сайте, а затем при получении товара от курьера.

И третье: чтобы на рынке не оказалось случайных игроков, на первом этапе для торговли можно поставить отсечку по обороту. Оставить контролируемое количество участников, которые не будут нарушать законодательство, потому что им дорога репутация и лицензия.

Эти три простых правила позволят в контролируемом для государства режиме разрешить доставку винодельческой продукции. А дальше посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, все получится.

ЧТО, КОМУ, КОГДА

- Главный страх потребителя - нарваться на «паленку». В офлайне мы хотя бы видим акцизную марку. Как можно будет гарантировать покупателю, что курьер привезет именно ту бутылку, которая была разлита на заводе, и ее не подменят по пути?

— Введение контролируемой онлайн-торговли алкоголем позволит занять этот рынок легальным игрокам, которые работают в системе ЕГАИС. Она позволяет полностью прослеживать путь продукции от производителя до конечного покупателя.

К тому же все операции в интернет-торговле прозрачны. И это не только чек, который пробивается при каждой сделке, - остается множество других цифровых следов.

- На ваш взгляд, когда могут легализовать онлайн-торговлю алкоголем?

- Насколько мне известно, уже в осеннюю сессию этот вопрос вновь будет обсуждаться в Государственной Думе. Если все пройдет хорошо и до конца года решения примут, то уверен, что с марта следующего года можно будет начинать: инфраструктура для этого уже в высокой степени готовности.

Кстати, у нас идет эксперимент по доставке товаров из категории 18+. Результаты положительные, сбоев не было. Крупнейшие участники рынка тестируют единую биометрическую систему; есть компании, которые используют в этой связке мессенджер MAX. Думаю, времени достаточно, чтобы условно к 1 марта подготовиться и запустить бизнес-процессы в полном режиме.

- Как вы думаете, получим ли мы впоследствии возможность заказывать онлайн любой алкоголь?

— Многое будет зависеть от того, как пройдет эксперимент. Но логично, что практика дистанционной продажи может быть расширена и на иную отечественную продукцию.

- Что вы скажете скептикам, которые видят в онлайн-доставке опасность спаивания россиян?

- В мире около ста стран, где нет никаких запретов на онлайн-торговлю спиртным. Либо эти запреты никогда и не устанавливались, либо были сняты - в частности, многие страны отменили такие ограничения в ковидный период. Но ни в одном из случаев не было всплеска потребления алкоголя.

Кроме того, ни в одной стране, где разрешена дистанционная продажа алкоголя, интернет не стал основным каналом продаж. Согласно мировой статистике, онлайн продается в среднем около 4,4% вина, 2,6% крепкого алкоголя и 1,9% пивоваренной продукции.