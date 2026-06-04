В Ярославской области появятся новый медцентр и школы с детским садом

Фото: пресс-служба ПСБ

Передовой многопрофильный медицинский центр, школа с детским садом и новые образовательные программы появятся в Ярославской области в рамках реализации масштабного проекта по частичному переезду банка ПСБ в Ярославль. В четверг, 4 июня, на полях Петербургского международного экономического форума-2026 председатель банка Петр Фрадков подписал ряд соглашений с региональными властями и ведущими компаниями.

Как отметил Фрадков, новая инфраструктура будет общедоступна.

- Наш масштабный проект релокации включает комплексное возведение всей необходимой социальной и деловой инфраструктуры, в том числе здание нового головного офиса, школу с детским садом, многопрофильный медицинский центр. В проект включены также коммерческие площади. И все это будет доступно не только нашим сотрудникам, но и всем жителям и гостям региона, — прокомментировал подписанные соглашения председатель банка.

Планируется возведение в регионе нового многофункционального медицинского центра, который будет работать на стыке передовой диагностики и доказательной медицины. Планируется, что он обеспечит всем жителям доступ к еще более широкому спектру врачебного сопровождения и технологий – без очередей и комфортной средой.

Помимо этого, в рамках соглашения с Ярославским филиалом Финансового университета при правительстве России для сотрудников ПСБ и членов их семей планируются льготные условия обучения по программам дополнительного профессионального образования. Как подчеркивают в самом банке, это партнерство не заменяет существующую в Ярославле образовательную среду, а добавляет к ней еще один канал для профессионального роста - с федеральными стандартами и гибкими онлайн-форматами.

- Проект носит стратегический характер. Компания планомерно переводит свои подразделения в Ярославль, формирует современные условия для сотрудников, которые переезжают в область на постоянное место жительства, - подчеркнул в свою очередь глава региона Михаил Евраев. - Для нас это важный показатель доверия к деловому климату территории. Банк создает новые рабочие места, укрепляет налоговую базу и участвует в развитии социальной сферы. Со стороны правительства области мы обеспечиваем комплексную поддержку, которая значительно снизит бюрократическую нагрузку. Наша задача – выстроить комфортные условия для интеграции структур банка в экономику Ярославской области и беспрепятственное взаимодействие на всех этапах.