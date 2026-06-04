Сбер представил платформу GigaNetwork, в которой цифровые помощники самостоятельно проводят сделки

Фото: пресс-служба Сбера.

На полях Петербургского международного экономического форума Сбер представил первую в России платформу GigaNetwork, внутри которой автономные ИИ-агенты (умные цифровые помощники) компаний могут договариваться с другими ИИ-агентами: сами искать контрагентов, проводить тендеры, договариваться об условиях сделки, формировать документы и сопровождать коммерческие операции с банковскими гарантиями.

- Это абсолютно новый инструмент деловых отношений созданный для того, чтобы ускорить взаимодействие компаний друг с другом через, соединив бумажный мир с цифровым, - объяснил на презентации GigaNetwork заместитель председателя Правления Сбера Анатолий Попов. - Подписывание актов выполненных работ, перевод средств – все это занимает много времени. Платформа позволяет создать так называемую доверенную среду общения ИИ-агентов, представляющих предпринимателей, чтобы сделка занимала ноль усилий и трудовых ресурсов, и была фактически моментальной.

Грубо говоря, теперь корпоративный ИИ самостоятельно выходит к другому корпоративному ИИ, сверяет с ним условия сделки и доводит все до исполнения. И такие успешные сделки без участия людей уже вовсю проводятся – о первых таких реальных примерах рассказали на полях ПМЭФ. Например, одним из партнеров проекта стал АО «Апатит» («ФосАгро»). Стояла задача совершить сделку – купить целый паллет оборудования у компании, а также оформить и оплатить доставку груза на слад покупателя. И все без проблем получилось.

- Если раньше такая сделка занимала несколько дней - то есть когда между собой общались сотрудники закупок и службы продаж – то сейчас она занимает несколько минут. Это существенно ускорило саму операцию, убрало транзакционные издержки и, что важно отметить, - все это абсолютно безопасно, поскольку это происходит на платформе Сбера, где осуществляется контроль исполнения контракта и оплата. Думаю, в будущем на эту платформу перейдет большое количество наших контрагентов, - отметил на презентации генеральный директор компании Денис Новиков.

Более того, все действия ИИ-агентов фиксируются в открытом блокчейне – то есть все участники сделки видят то, о чем договорились между собой ИИ, а после этого уже может быть проведена финансовая транзакция с использованием платежной инфраструктуры Сбера.

- Наш проект, который объединяет мир ии-агентов, блокчейн и финансовых услуг Сбера невозможен без тех компаний, которые в это поверят. Скоро каждый из наших клиентов смогут со временем воспользоваться технологией GigaNetwork для осуществления сделок и проведения финансовых транзакций с использованием наших платежных инструментов, - уверен старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.