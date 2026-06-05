Я лучше съем перед загсом свой паспорт

Барышни гадают: почему, ну почему? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Хоть один такой знакомый есть у всех. Из разряда «крупные международные корпорации осаждают их почтовые ящики». При деньгах, при хорошей работе. Следит за собой - спортзал, бассейн, протеин, израильская борьба крав-мага. Интересен в компании. Часто имеет какое-то дорогое хобби, которое в состоянии оплачивать. И все это не снимая пиджака Brioni. Повидал мир и продолжает по нему регулярно ездить. Одним словом, человек в самом расцвете слабостей.

И вот этот подарок для всех женщин своего окружения либо а) не женат, никогда не был и не собирается; б) был в браке, сбежал из него и зарекся, что больше ни ногой.

Барышни из его окружения гадают: почему, ну почему? Строят версии, одна другой сложнее. От романтической - одинокому волку кто-то разбил сердце навсегда - до конспирологических: с ним что-то не то, от легкой особенности до тяжелого прибабаха. Например, каждый вечер пишет поэмы гусиным пером. Или курит запрещенные растения. Или он мастер спорта по подковерным семейным играм.

Девочки продолжают строить эти версии, хотя мальчики периодически пытаются им объяснить свое поведение в соцсетях.

Холостяк с вертолетом

Антон:

Девушки, я, похоже, и есть ваша мечта. У меня свой бизнес, который я в одиночку за 15 лет нарастил втрое. Есть дом у моря. Есть даже вертолет, и, кстати, он не роскошь - для работы необходим, а стоит сегодня дешевле, чем оба моих автомобиля. Но любую подругу мне приходится менять на новую, едва она начинает разговоры о семейном гнезде. Потому что ни одна не может толком объяснить, а мне-то это зачем.

Все эти «поиски второй половинки» - это добровольная сдача в плен. Свободный человек полностью автономен. А секс… да, он никогда не бывает бесплатным. Вы либо делаете девушке дорогие подарки, либо отдаете свою личную свободу в обмен на иллюзию душевной близости. Первый вариант намного выгоднее, а я прагматик, бизнес заставляет просчитывать риск. В 20 лет ты веришь в великую любовь. А в 45 понимаешь, что тебя просто держат на поводке. Я не хочу быть товаром в этой сделке. И счастлив без всяких «половинок». Хотя бы потому, что никакая «половинка» ничего у меня не отобрала.

А вдруг ограбят…

Таких мужчин почему-то все больше. Позиция «дешевле заплатить за секс, чем жениться» уже настолько популярна, что ее адептам впору создавать партию. Была ведь в России когда-то политическая партия дураков, и партия любителей пива была. Вот и у этой точки зрения тысячи сторонников. И сотни тысяч противниц. Женщины возражают. И не перестанут это делать, даже не надейтесь.

Худеющий бегемот:

Успешные мужчины не женятся, потому что боятся лишиться всего. Они реально сейчас какие-то запуганные и хором стонут, что законы в России на стороне женщин. Чуть что - она слупит с тебя алименты и будет содержать на них пятерых любовников, а ты уйдешь из дома с одной зубной щеткой. Ребята, вы серьезно? Почитайте светскую хронику и успокойтесь: случаев, когда жена после развода грабанула по суду успешного мужа - по пальцам пересчитать. Если он действительно успешный, он сумеет такого избежать.

По Сеньке шапка?

Аня:

Так вот почему не женятся успешные, а неуспешные, наоборот, бегут в загс сразу после школы или армии. Статистика НЕуспешных у меня перед глазами во всей красе. Самыми первыми в моем окружении (совсем рано, в 18 - 19 лет!) женились неказистые, не слишком умные, неуверенные парни. Особенно те, которых всего за пару лет до этого отчаянно гнобили в школе. Выбирали эти граждане по Сеньке шапку, т. е. таких же неинтересных девушек. И делали это, сознательно поступив в «женские» вузы вроде педа или культуры.

Но смех смехом, а многие из этих браков оказались прочными. У нескольких знакомых мне пар в 35 уже дети школу оканчивают. И как-то все у них наладилось с годами: ипотеку уже закрыли и даже внешне лучше выглядят, чем в юности. А успешные всё порхают…

Кот Баюн:

Это смотря кого считать успешным. По мне, так это такой мужчина, у кого нет страха ответственности. Мой нынешний муж - владелец логистической компании, которую создал с нуля. И в картину успешной жизни для него изначально входила семья. Я бы никогда не выбрала денежного сорокалетнего мальчика с бородкой из барбершопа и дорогостоящими тараканами.

Не одинокий волчара

Ангелина:

Таким мужчинам кажется, что у них полноценная жизнь - работа, возможности, вертолет… А мой муж заходит вечером домой - и мне словно свет зажгли каждый раз, все 15 лет брака. А ведь мы живем как все, с трудностями, ссорами. И вертолета у нас нет.

Там, где есть любовь, там много ошибок. Где нет любви, там все - ошибка. Мы оба не ощущаем семью, как эти ваши пресловутые «оковы». Помните, в рассказе Льва Толстого льву вместо его любимой собачки принесли в клетку «точно такую же» и он умер от тоски? Это про людей.

А ведь поначалу мой тоже сопротивлялся. Говорил: не хочу к тебе привыкать, это зависимость, я свободный волчара и т. д. Однако привык и не жалеет.