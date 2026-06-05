Пранкер Лексус (Алексей Столяров) во время сессии "Кибермошенничество: кому платить по счетам?" на XXIX Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Фото: Петр Ковалев/ТАСС

На сессии ПМЭФ «Кибермошенничество: кому платить по счетам» обсудили, как россиянам противостоять злоумышленникам, которые разводят людей по телефону и в мессенджерах. Участие в сессии принял пранкер Алексей Столяров, он же Лексус. Он рассказал о том, как вместе с Вованом они помогают бороться с мошенниками с помощью разработанной и внедренной Т-Банком фрод-рулетки.

- Фрод-рулетка позволяет перехватывать мошеннические звонки. Система определяет, что звонит мошенник и переключает его на участника фрод-рулетки. По статистике мы общались с мошенниками 250 часов за три года. Мы полностью поняли их психологию и как они работают, - рассказал Алексей Столяров (Лексус).

На ПМЭФ пранкеры Вован и Лексус предложили создать антимошеннические колл-центры на базе фрод-рулетки Т-Банка

Он пояснил, что огромное количество звонков злоумышленников шло с территории Украины, и что чаще всего «мошенниками там являются люди довольно невысокого склада ума, но есть качественные работники, которые умудряются ловко обманывать россиян».

Лексус предложил создать антимошеннические колл-центры на базе фрод-рулетки Т-Банка и предложил главе МТС Инессе Галактионовой рассмотреть предложение о подключении оператора к этой инициативе. Сейчас к фрод-рулетке уже подключены Т-Мобайл и Билайн. Они переадресовывают во фрод-рулетку обнаруженный мошеннический трафик.

По словам Лексуса, «у нас крутой телеком», но люди все равно массово попадаются на звонки мошенников. А значит, бороться с этой проблемой нужно всем сообща.

- Против нашей страны настроена такая машина, какой никогда не существовало. Мошеннические колл-центры работают как офисы с огромной рентабельностью: тебе не надо ничего производить, тебе надо лишь торговать страхом, - пояснил Лексус.

Пранкер также посоветовал россиянам заботиться о своих близких и родственниках и рассказывать им о конкретных мошеннических схемах. По его словам, это поможет снизить число тех, кого мошенникам удается обмануть.