От рака умерла 46-летняя сестра Александра Устюгова: не могла есть и пить

Александр Устюгов сообщил о горе в семье Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В семье Александра Устюгова горе. От рака умерла 46-летняя сестра актера Екатерина.

"Один из нас уехал в рай, Он встретит Бога - ведь есть, наверно, Бог…" - прокомментировал смерть любимого человека Александр Устюгов.

Новость о том, что сестры больше нет, застала звезду "Ментовских войн" на гастролях. Артист не стал отменять тур, несмотря на траур.

Сестра актера долго боролась с тяжелой болезнью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Известно, что Екатерина до последнего боролась за свою жизнь. Она рассказывала в блоге, как проходит ее лечение.

"У меня обнаружили метастаз в легком. Было проведено две операции... Спустя год я проигрываю этой болезни… Было разное состояние. Не было сил, не могла есть и пить, не могла ходить, апатия, страх и уныние", - писала Устюгова.

Женщина поведала, что тяжело проходит терапию. При этом она работала, но из-за рака это становится делать тяжело.

"Было 1,5 месяца перерыва от химозных таблеток, так я немного поела и воспряли духом. Вчера продолжила по настоянию врача. Как буду себя чувствовать, одному Богу известно!" - говорила сестра актера.